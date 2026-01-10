Vacaciones 2026 en Formosa: se lanzó la temporada de verano en un emblemático parque acuático

Durante la jornada del jueves, el Gobierno de Formosa lanzó oficialmente la temporada de verano 2026 en el Parque Acuático “Miguel Ángel Negro Medina” de la localidad de Las Lomitas, en un acto encabezado por el vicegobernador Eber Solís y acompañado por autoridades provinciales, municipales y vecinos que se acercaron a disfrutar de la apertura del espacio recreativo.

Durante el evento, Solís destacó que la presencia del Gobierno provincial en la localidad responde a un pedido expreso del gobernador Gildo Insfrán de compartir junto a las familias lomitenses el inicio de una nueva temporada estival. En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el Vicegobernador subrayó que el parque funcionará cumpliendo estrictamente con todas las condiciones sanitarias exigidas por los profesionales de la salud, así como con las pautas establecidas por los profesores de Educación Física, responsables de resguardar la integridad y el bienestar de quienes asistan al predio.

En ese marco, felicitó a todos los equipos de trabajo que participaron en el acondicionamiento del parque acuático, una obra de gran magnitud impulsada por el Gobierno provincial para el disfrute de la comunidad. “Les deseo el mayor de los éxitos para llevar adelante este parque acuático en Las Lomitas, como está ocurriendo en muchas otras localidades de la provincia, donde también se están lanzando las temporadas de verano para que las familias formoseñas puedan disfrutar y pasarla realmente muy lindo”, expresó Solís, al tiempo que invitó a la comunidad a aprovechar el espacio durante los meses de mayor calor.

Por su parte, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, manifestó su satisfacción por regresar a Las Lomitas para poner nuevamente a disposición de los vecinos de toda la zona este parque acuático, inaugurado el año pasado por el gobernador Insfrán. En ese sentido, adelantó que la Secretaría tendrá una presencia activa durante toda la temporada, con propuestas recreativas y deportivas pensadas para todas las edades.

Romay explicó que, al igual que en la temporada anterior, todos los fines de semana se desarrollará una actividad diferente en el predio, con la participación de organismos provinciales como el programa Soberanía Alimentaria y el Instituto de Asistencia Social (IAS), que acompañarán con juegos, sorteos y premios. A ello se sumarán propuestas deportivas como vóley y fútbol de playa, además de un cajón de arena y otras actividades que se irán incorporando en función de la demanda, especialmente de los jóvenes.

Asimismo, informó que todos los días miércoles el parque abrirá sus puertas a partir de las 18 horas de manera exclusiva para la realización de clases de aquagym destinadas a personas adultas. Estas actividades se desarrollarán de forma alternada entre el parque acuático y la Casa de la Solidaridad, ampliando así las opciones de recreación y actividad física para la comunidad.

A su turno, el administrador general del IAS, Edgar Pérez, resaltó la importancia de la apertura de la temporada de verano en este espacio que calificó como “una hermosa obra” que permite a los lomitenses disfrutar del verano en un entorno cuidado y con múltiples posibilidades de recreación acuática. Pérez destacó que el organismo acompañará la temporada con acciones vinculadas a la promoción de la alimentación saludable, como la distribución de jugos de frutas, además de colaborar con la logística y los medios de movilidad necesarios para facilitar el traslado de las familias hasta el parque.

En ese sentido, enfatizó que la inversión pública del Gobierno provincial se hace presente "allí donde es necesaria" y recordó que la concreción de este parque acuático, tiempo atrás considerada impensada para la localidad, es hoy una realidad que permite a los habitantes de Las Lomitas disfrutar de una infraestructura de calidad.

Finalmente, el concejal justicialista Jorge Martínez Meza puso en valor el trabajo articulado de las distintas áreas del Gobierno provincial y destacó que, gracias a esta obra y a la presencia del Estado, todas las clases sociales pueden disfrutar del verano lomitense. “Nuevamente, el Estado provincial está presente con obras concretas para el pueblo de Las Lomitas y para el pueblo de Formosa”, afirmó, al tiempo que remarcó el respaldo de la comunidad local al Modelo Formoseño, que continúa priorizando la inclusión, la recreación y el bienestar social.