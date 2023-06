Elecciones 2023: en un guiño al campo, Milei oficalizó su candidato a gobernador de Entre Ríos

En el marco de su visita a la provincia mesopotámica, el diputado nacional libertario hizo oficial el nombre de la fórmula a gobernador y vice que lo representarán en las elecciones.

En una semana en la que definió a varios de sus representantes para las elecciones 2023, el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei definió este viernes quién será su precandidato a gobernador de Entre Ríos.

En la previa a una recorrida por Paraná, prevista para este sábado a la mañana, el referente libertario anunció que su candidato a gobernador de Entre Ríos será Sebastián Etchevehere, hermano del ex titular de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Mauricio Macri, Luís Miguel Etchevehere.

A su vez, informaron desde el espacio libertario, la candidata a vicegobernadora será Mayda Spiazzi, una ingeniera agrónoma vinculada al sector agropecuario, criadora de las razas bovinas Hereford y Bradford y que durante diez años fue profesora de la carrera terciaria de Administración Agropecuaria.

"Etchevehere llevará a Entre Ríos al sendero de la libertad en simultáneo al proceso que iniciaremos en todo el país a partir del 10 de diciembre", afirmó Milei en una conferencia de prensa en un hotel de Paraná, en la que hizo oficial la candidatura del dirigente rural y en la que también participó la jefa de campaña, Karina Milei, y el armado nacional Carlos Kikuchi.

Mayda Spiazzi, Javier Milei y Sebastián Etchevehere

En ese marco, dijo Etchevehere explicó que encontró en el libertario "un grado de valentía como eje rector de su personalidad" y lo definió como "una figura disruptiva en una sociedad ahogada por nuestro devenir decadente".

El productor agropecuario señaló que Milei "no se quedó solo dando la batalla cultural", sino que "la siguió llevando adelante en el campo de la política". Y cerró: "Cuando decidió meterse en política sus ideas no eran bien vistas. Sin embargo nadó contra la corriente. Se animó a dar la batalla cultural. Cuando lo conocí le dije 'que huevos que tenés'".

Con esta candidatura, Milei le hace un guiño al sector agropecuario, que mantiene un histórico enfrentamiento con el kirchnerismo. "Javier tiene con el campo una relación bastante aceitada", señalaron a El Destape desde el entorno de libertario.

La candidatura del integrante del clan entrerriano estaba dada por descontada hace meses y el dirigente rural ya tenía un tiempo instalado en la provincia. "Entre Ríos hace meses que está empapelado con afiches de Etchevehere. Lo que hizo Javier hoy fue oficializarlo", agregaron.

El tablero electoral de Milei

En estas últimas semanas, Milei oficializó a dos economistas liberales como sus candidatos a primer diputados en la Ciudad de Buenos Aires (Diana Mondino) y en la provincia de Buenos Aires (Bertie Benegas Lynch). También anunció que el legislador Ramiro Marra será su aspirante a la Jefatura de Gobierno porteña.

Sin embargo sigue sin definiciones la elección del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En estas semanas, se mencionó al intendente vecinalista de Chivilcoy, Guillermo Britos, como el potencial nombre. Si bien desde el entorno del libertario hubo mutis en las últimas horas, fuentes cercanas al ex comisario indicaron a este medio que esperan "una reunión para el fin de semana" en la que "se resolverá".

Entre Ríos no desdobló las elecciones de las nacionales, por lo que irá a las PASO el 13 de agosto y a las generales el 22 de octubre. En ese marco, Etchevehere será uno de los pocos candidatos a gobernador que tendrá la escudería libertaria, ya que Milei anunció que priorizará su proyecto presidencial y no prestará su nombre y su rostro para postulaciones que no garanticen una performance competitiva.

Este domingo, Milei tendrá a uno de sus candidatos a gobernador compitiendo en Tucumán, el negacionista Ricardo Bussi, que en esta semana recibió el apoyo de la precandidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel, otra defensora de la última dictatura cívico militar.

Al igual que Villarruel, el hijo del fallecido represor y gobernador de facto Antonio Bussi se manifestó en favor de la libre portación de armas.

Quién es Sebastián Etchevehere

Sebastián, al igual que sus hermanos Luís Miguel y Juan Diego, fueron denunciados por su hermana Dolores Etchevehere por perpetuar un "entramado de acciones delictivas" que "fue desarrollado y sostenido durante décadas con corrupción, violencia e impunidad". Dolores enumeró los presuntos delitos de "administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero, explotación laboral y violencia económica". Esto último, en referencia a la denuncia de haber sido despojada de sus "derechos hereditarios".

En respuesta, Dolores cedió el 40% de su herencia al Proyecto Artígas, iniciativa agroecológica para la producción de alimentos referenciada en el líder del Movimiento de Trabajadores Excluídos, Juan Grabois. Tras el hostigamiento por parte de una patota, la Justicia ordenó el desalojo de la hermana. El año pasado, además, Luís Miguel, Sebastián y Juan Diego y socios en una empresa fueron procesados por la Justicia de Entre Ríos por una maniobra de vaciamiento de "El Diario" de Paraná.