Otro papelón de Milei: defendió la portación de armas y maltrató a una periodista

El diputado nacional libertario defendió a su candidato en Tucumán, Ricardo Bussi, por un spot punitivista. Cuando la panelista de TN Jesica Bossi le preguntó por esto, la acusó de "ponerse del lado de los delincuentes".

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, sumó un nuevo escándalo. El libertario que aspira a ser candidato a presidente protagonizó un episodio en el que defendió la portación de armas y maltrató a una periodista del canal TN.

Este fin de semana, el legislador tucumano y potencial candidato a gobernador Ricardo Bussi lanzó un spot publicitario en el que se manifestó en favor de la "portación libre y legal de armas". En el anuncio se observó al hijo del represor gatillando una pistola con el mensaje "que la próxima vida que no se pierda no sea la tuya. Defendamos a las familias de los delincuentes".

El miércoles en el programa Una Vuelta Más, la periodista Jesica Bossi le mostró a Milei el video del legislador tucumano y le preguntó si coincidía con la portación libre de armas. Si bien parecía que iba a salirse por la tangente, defendió a su aliado Bussi: "¿Vos estás a favor de los delincuentes te revienten la vida? ¿Entonces por qué vienen promoviendo el zaffaronismo (Sic.) y favorecer que a los delincuentes?"

Cada vez más enervado, Milei continuó: "¿Por qué querés que los delincuentes maten como ratas a los argentinos de bien?", le lanzó ante el intento del conductor Diego Sehinkman de aplacar al diputado nacional, que le insistió a la periodista y le repreguntó: "A ver ¿Qué se te ocurre?".

Cuando Bossi trató de aclararle que no estaba a favor de la portación de armas y que el tucumano en su anuncio "está llamando a matar delincuentes". Milei retomó con un fuerte discurso punitivista: "Mi modelo no es el tuyo del zaffaronismo que hizo este desastre. El mío es un cambio en las reglas de seguridad: el que las hace las paga. Los de gorro azul son los buenos y los hijos de puta que andan con palos y trapos. Si a vos te gusta Zaffaroni, gracias por traernos esta basura".

Milei continuó atacando a la periodista: "Si vos sabés cuál es mi posición, lo que está haciendo es jugar sucio para tomar esta posición progre y altruísta que lo único que hace es favorecer a los delincuentes, gracias por traernos tanta delincuencia, Jesica".

Sehinkman siguió intentando aplacar al libertario, explicándole que no comulgaban con el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, y le explicó que "hay una señora (por Bossi) que hace una pregunta conociendo mi posición buscando ensuciar y lo que hace es ponerse del lado de los delincuentes".

Finalmente, cuando el conductor le preguntó por qué se enojaba, Milei respondió fastidiado: "Pienso como se me da la gana, no me enojo" y reiteró: "No quieras instalar que estoy enojado".

Al otro día, a través de su Twitter, Bossi lamentó que Milei "grite y no responda sobre el spot de su candidato Bussi". Y se preguntó: "¿Por qué la libre portación de armas bajaría el delito? ¿Cuál es su plan para combatir la inseguridad? ¿Quiénes son sus referentes? Si reacciona así como candidato, ¿Qué haría con poder?".

Ricardo Bussi, que ambiciona ir por la gobernación, es defensor de la última dictadura cívico militar y fue denunciado por acoso sexual. Es hijo del genocida Antonio Bussi, dueño de la vida y la muerte en Tucumán. Luego del acuerdo con el legislador provincial, varios sectores de jovenes libertarios tucumanos se alejaron del diputado nacional.