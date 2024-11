La adicción a la coima: el editorial de Roberto Navarro

El periodista Roberto Navarro cuestionó el rechazo de La Libertad Avanza y la falta de apoyo del PRO al proyecto contra la ludopatía que busca prohibir la publicidad de las apuestas online, el cual recibió media sanción ayer por parte de la Cámara de Diputados, y tildó de "coimeros" a esos legisladores.

"Ayer se trató en el Congreso el tema de la ludopatía con algunas conductas vergonzosas. Yo me animaría a decir delictuales. Siempre para lidiar contra las leyes que te protegen de una adicción hay millones y millones y millones. Recuerden el lobby de las tabacaleras", señaló Navarro en su editorial durante El Pase, en El Destape AM 1070.

"Hace 20 o 30 años fumabas en el avión, fumabas en las oficinas, fumabas en todos lados. Obviamente los cigarrillos no tenían esas imágenes de gente que se estaba muriendo de cáncer. Todo eso fueron logros contra el lobby. Es decir, fueron luchas contra los que ponen la guita y contra los que la reciben", ejemplificó el periodista

En ese marco, Navarro afirmó que los diputados que no acompañaron el proyecto contra la ludopatía, impulsado por Unión por la Patria, "recibieron coimas hasta que demuestren lo contrario".

Luego, el periodista habló sobre el problema de las adicciones, entre las que se encuentran las apuestas online. "Vos en las adicciones perdés el control. Cuando vos fumaste durante un mes, andá a dejar, te cuesta un montón. Hay gente que se interna para dejar de fumar. Vos no podés decidir 'bueno, yo no voy a fumar'", advirtió.

Roberto Navarro enumeró al "cigarrillo, el alcohol, la droga y el juego" como las principales adicciones que hay en el país. "¿Cuál es la más demonizada? La marihuana", aunque "es la que menos cantidad tiene de personas que si fuman se vuelven adictos, vos no podés ni comprarla ni venderla". "En el caso del vino se luchó muchos años para que aunque sea sacaran la publicidad, porque las personas que eran adictas se tentaban. Ni hablar de los cigarrillos. De la gente que toma en Argentina, el 15% se vuelve alcohólico. Así como el cáncer es una degeneración celular, la adicción es una degeneración neuronal", agregó.

En ese marco, se refirió directamente a la adicción a las apuestas online. "La tecnología, internet, las aplicaciones, todo esto casi invita a jugar. En todo el mundo. En los países pobres como el nuestro, es un agravante a esa pobreza, a esa crisis, a esa miseria. El pobre juega más", alertó, y añadió que, al igual que en los casinos, "en cualquier juego que vos te metas en internet, vos vas a perder".

Además, cuestionó el argumento de algunos diputados que se opusieron al proyecto de ley. "Ayer había diputados que decían 'yo no lo voy a prohibir, porque hay gente que juega y no se agarró el vicio'. Bueno, también podés decir que hay gente que fuma y no se agarró el vicio. Sin embargo, hay mil restricciones contra el cigarrillo, y están igual".

"Otra (diputada) dijo, 'no, la libertad, cada uno puede comprar y vender lo que quiera'. Bueno, entonces vendamos drogas a la esquina. Por algo está prohibido, ¿no? Es decir, no hay ninguna excusa para frenar esto que es una epidemia. El juego en Argentina es una de las consecuencias nefastas de la pobreza, de la crisis. Es eso, y tenemos que intentar frenarla. En uno de los actos más vergonzosos de su oscura carrera, gente del PRO y de la Libertad Avanza trabajó para evitarlo", cerró Navarro.