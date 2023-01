El mapa libertario: qué tiene Milei en cada provincia

El diputado nacional de Libertad Avanza ya tiene los nombres para las primeras elecciones provinciales del 2023. Sin embargo, en el inicio del año electoral, quiénes representarán al libertario en algunas jurisdicciones todavía son una incognita.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, comienza a delinear los primeros nombres de candidatos a gobernadores y armadores para su candidatura presidencial en este 2023 electoral. En el fixture electoral argentino, las primeras elecciones que aparecen son las de Río Negro y Neuquén, el próximo 16 de abril.

En la primera de ellas, el candidato de Milei será el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero. El dirigente proviene del Peronismo Republicano del ex senador Miguel Ángel Pichetto. Rivero ya lanzó declaraciones en sintonía con el mensaje libertario: pidió terminar con "el curro" de la salud y reclamó privatizar las rutas.

Por su parte, en Neuquén el candidato será el periodista Carlos Eguía, que fue candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica en 2021, pero no llegó a lograr su escaño en el Congreso. Eguía tiene una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por haber expresado "estereotipos racistas y de género" en su programa Contrafuego, en referencia a una entrega de una tablet al hospital de Plottier que encabezó la ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve.

Según señalaron a El Destape fuentes del libertario, después de su gira por la Costa Atlántica durante el mes de enero, Milei irá a Rio Negro y Neuquén a apuntalar a sus candidatos.

El 7 de mayo irán a las urnas las provincias de Jujuy, Misiones y Tierra del Fuego. En la primera no están confirmados los candidatos, mientras que sobre la segunda provincia señalan que hay armado provincial, hay posibles aspirantes a la tira de legisladores nacionales, pero no hay nombre para la gobernación.

En la provincia fueguina, por su parte, está como coordinador Agustín Coto, electo convencional constituyente por Ushuaia y representante del espacio Republicanos Unidos. No hay candidato, pero este puede ser. Respecto a Chaco, que tiene elecciones locales el 17 de septiembre, señalaron que hay un armado político que responde a Milei.

Primer superdomingo

Otro día de acción electoral fuerte será el próximo 14 de mayo, cuando se realizarán las elecciones en las provincias de Tucumán, San Juan, Salta y La Pampa. En esta última señalan que hay armado político para las candidaturas nacionales.

En "El Jardín de la República", Milei tiene una de las alianzas más repudiables con el legislador provincial Ricardo Bussi, defensor de la última dictadura cívico militar y denunciado por acoso sexual. El hijo del genocida Antonio Bussi, dueño de la vida y la muerte en Tucumán, ambiciona ir por la gobernación. Luego del acuerdo con el legislador provincial, el Partido Libertario tucumano se alejó del diputado nacional.

En San Juan, por otro lado, José Peluc fue designado como el referente de Milei en la provincia, pero hasta el momento no hay candidato confirmado. Tampoco en Salta hay un nombre ratificado para la boleta. Meses atrás, La Libertad Avanza aclaró que no tenía vínculo con el consultor Marcos Urtubey, hijo del ex gobernador, que trabajó en la campaña de 2021.

Asimismo, desde las inmediaciones de Milei reconocen un buen vínculo con el ex diputado nacional Alfredo Olmedo. El empresario se hizo popular por pedir la vuelta del Servicio Militar Obligatorio, sus denuncias por tener trabajadores en negro y declaraciones homofóbicas. También por su tan recordada campera amarilla.

En las elecciones en la provincia de San Luís, a disputarse el 11 de junio, Milei tendrá como candidato a gobernador a una de sus recientes incorporaciones, el ex diputado provincial Bartolomé Abdala. El ex legislador fue fundador del PRO puntano. La noticia de esta alianza provocó que el Partido Libertario abandonara a Milei, acusandolo de privilegiar lo que éste mismo denomina "la casta".

En 2019, en la Cámara baja provincial presentó un proyecto en 2019 para eliminar la Educación Sexual Integral (ESI) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), dos leyes sancionadas por el Poder Legislativo nacional.

Fechas a definir

En el lote de jurisdicciones cuya fecha no está confirmada figuran: la provincia de Entre Ríos, donde la referente de Milei es Miriam Muller, ex candidata a diputada nacional por el espacio del carapintada Juan José Gómez Centurión, previo paso por el PRO. La abogada impulsó movilizaciones en favor del aborto ilegal.

Al igual que en otros casos mencionados, en una de las jurisdicciones más importantes del país todavía subsiste la incógnita. Santa Fe designó como provincial a la economista Romina Diez, pero no hay candidato. En el cupo outsider, siempre a la expectativa en muchos armados, circularon rumores sobre un acercamiento a la diputada provincial Amalia Granata, ex vedette que mutó a defensora del aborto clandestino. Desde las inmediaciones de Milei señalaron que no ven entre las ambiciones de la mediática ser candidata a gobernadora.

En Córdoba manifestaron sus intenciones para la gobernación el presidente del Partido Demócrata local, Rodolfo Eiben, y Gabriel Bornorini, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines de Córdoba (Fecac) y de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha). Mientras que en la provincia de Formosa hay referente de Milei, pero todavía no hay nombres para las candidaturas. Por último, Santiago del Estero y Corrientes recién elegirán gobernador recién dentro de dos años.

Superdomingo

El 22 de octubre se elegirá presidente y gobernador en provincia de Buenos Aires, Chubut, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz y jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. El candidato a la gobernación chubutense de Milei será el empresario César Treffinger, que quedó tercero con un sello provincial en las elecciones legislativas de 2021. El outsider trabajó en varias empresas, como La Anónima, y administró estaciones de servicios YPF pero su proyección se sustentó en la gerencia de las principales sucursales en territorio patagónico de la firma Autocrédito.

En Catamarca se señaló que todavía no están confirmados los posibles candidatos de Milei. En La Rioja, apelará a un apellido reconocido y, además, uno de los primeros socios del libertario: el legislador riojano Martín Menem. Sobrino del ex presidente Carlos Saúl Menem, el legislador sortea su dieta al igual que Milei, un consecuente reivindicador de la década de políticas neoliberales que encabezó el caudillo riojano. El año pasado, salió airoso de un pedido de destitución por haber puesto en duda el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde la cúpula libertaria lo mencionan como un caso testigo en el que el respaldo de Milei lo ayudó a mejorar su performance en las elecciones legislativas locales de 2021, en las que obtuvo casi doce puntos. Por otra parte, en Santa Cruz hay armados políticos para las candidaturas y, se indicó, están "en tratativas" para conseguir un candidato.

En el kilómetro cero del proyecto libertario, la Ciudad de Buenos Aires, se perfila el legislador porteño Ramiro Marra. Desde el campamento libertario destacaron que hay encuestas que le dan números favorables, a la vez que se destacó que mantiene el piso de votos de la elección legislativa de 2021. El nombre de la conductora televisiva Viviana Canosa solo se barajó en el terreno de la especulación.

"La madre de las batallas", dice el lugar común que define a la elección en la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy Milei no tiene el candidato a gobernador definido en la jurisdicción más populosa. En este tiempo, se mencionaron los nombres de las diputadas nacionales Victoria Villarruel y Carolina Píparo, pero con el paso de los días perdieron fuerza. De todos modos, tal como había comentado este medio desde el armado bonaerense, si no tienen un nombre sólido, prefieren ir con "un cuatro de copas" y formar un nombre para el 2027.

Fuentes libertarias informaron que tienen mesas políticas en 125 de los 135 municipios bonaerenses. Esta situación fue comparada con la de dos ganadores de elecciones en la Provincia, como Francisco De Narváez y María Eugenia Vidal en 2009 y 2015, respectivamente, quienes no contaron con candidaturas locales en distritos chicos.

Bases y condiciones

"La ansiedad de los periodistas no es un problema mío", se atajó el promotor de un "plan motosierra" contra estado en una nota reciente en el diario Clarín, en referencia a la carencia de candidatos en la provincia de Buenos Aires.

Hay dos criterios que imperan en el campamento libertario para definir candidatos, habida cuenta de que en muchas provincias las elecciones serán desdobladas de las nacionales. El primero es garantizar el respaldo a la candidatura presidencial de Milei y los candidatos para las listas de legisladores nacionales. La contienda provincial corre por un carril separado.

El otro ítem, que ya se había adelantado en El Destape, es que el libertario no laudará por un candidato en elecciones provinciales si este no garantiza un piso de puntos que supere los dos dígitos.