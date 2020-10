Tras el fallo judicial en contra, así fue detenida Dolores Etchevehere

"No le ponga las esposas por favor, acompáñela a la camioneta nomás", dijo un efectivo de la policía de Entre Ríos cuando detuvieron a Dolores Etchevehere en Casa Nueva, una estancia de su familia. Desde Proyecto Artigas aseguraron no saber dónde la trasladaban, pero en los medios de comunicación se informó que iba directo a la fiscalía de La Paz.

"Fuerza, Dolo, no estás sola", le gritaban las mujeres que la acompañaron durante todos estos días de disputa hereditaria familiar. Mientras tanto, al mismo tiempo que los medios concentrados de comunicación casi celebraron el desalojo, los hermanos Etchevehere, entre los que se encuentra el ex ministro macrista y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel, comenzaron con su ingreso.

Este mediodía, la jueza María Carolina Castagno, del tribunal de Apelaciones y juicio de Paraná, ordenó desalojar a Dolores Etchevehere del campo en disputa con los hermanos Etchevehere, luego de encabezar este miércoles una audiencia en la que escuchó a todas las partes. De esta forma falló a favor del ex ministro de Cambiemos.

"Al haberse demostrado en el grado de provisoriedad que requiere una medida cautelar, que los sindicados han invadido el inmueble en cuestión despojando a quienes detentaban la posesión del predio. A saber: las margaritas S.A. Carece de toda relevancia la discusión del título de propiedad o el estadio procesal del estado de posesión", leyó Castagno.

"Procedencia de la cautela interesada. A saber: el reintegro inmediato del establecimiento rural identificado como Casa Nueva", decidió Castagno, quien pidió identificar a los ocupantes y desalojar el campo sin que haya heridos.