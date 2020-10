Video estremecedor: así apretó la patota de Etchevehere a su hermana

La patota de Luis Miguel Etchevehere fue a amenazar a su hermana, Dolores Etchevehere, en un tenso cruce. Un video sobre ese momento se viralizó en las redes sociales en medio del cruce por la herencia, los campos y el proyecto de ella con Juan Grabois.

La hermana del ex ministro de Agroindustria protagonizó en la madrugada de este jueves un hecho dramático con ruralistas que afirmaron representar al ex funcionario nacional.

Ellos le ofrecían un "salvoconducto" presuntamente acordado con la Policía de Entre Ríos "para que se puedan ir sin ningún problema". El episodio ocurrió en la tranquera de la Estancia Casa Nueva, ubicada en el distrito entrerriano de Santa Elena, en donde un grupo de ruralistas se acercó hasta el lugar en representación de "los hermanos Etchevehere".

"Quiero que esto se solucione en paz y que ustedes tengan un salvoconducto para tratar de salir de la provincia sin ningún problema. Hablé con la Policía de Entre Ríos par que se puedan ir sin ningún problema", arrancaron ellos, según el video.

Siguieron: "La gente que está afuera no los va a tocar, ni nada. Quiero que entiendan que yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilo", lanzó uno de los hombres de campo que se acercaron "en nombre de los dueños del campo".

Dolores Etchevehere defendió la realización del Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica que lleva adelante con trabajadores rurales y movimientos sociales cercanos a Grabois en un sector del campo de su familia. En el medio hay cruces por los derechos de la propiedad debida una vieja herencia.

"¿Me vienen a dar un consejo de lo yo hago en mi casa? No entiendo por qué yo les tengo que dar una explicación. Yo hablo con el expediente. Nos encontramos en Tribunales. No voy a arreglar en negro acá nada", respondió Dolores.

Qué dijo Grabois

El dirigente social Juan Grabois se refirió a la situación en los campos de la familia Etchevehere y señaló que “ayer se tuvieron que ir con su patota armada. No lograron amedrentar a Dolores”. Asimismo señaló que el ex ministro de Mauricio Macri "quiere resolver como pistolero una cuestión de derecho civil, que es qué parte le corresponde a cada hermano".

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el representante de la hermana del ex dirigente de La Rural destacó que "desde el punto de vista jurídico Dolores está a derecho y Luis no está a derecho" y focalizó que la hermana del ex funcionario macrista "hizo una cesión del 40% de sus tierras para hacer un proyecto agroecológico".