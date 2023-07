Elecciones 2023 CABA: Lousteau apela al “voto útil” para vencer a Macri y lanza ultimátum a funcionarios porteños

El precandidato radical a jefe de Gobierno apuesta a mostrarse más seguido con Rodríguez Larreta y quiere sumar a ministros larretistas. Los contactos subterráneos con organizaciones cercanas al kirchnerismo. La apuesta a un triunfo de Rodrigo de Loredo para fortalecer al presidenciable del PRO.

Mientras la campaña para las elecciones 2023 ingresa en el tramo final de cara a las PASO y con la repercusión de la renuncia de Franco Rinaldi, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta volvieron a mostrarse juntos. Es un nuevo contacto que puede repetirse más seguido en los próximos días en una campaña en la que el radical pretende más apoyo de los funcionarios larretistas en su competencia contra Jorge Macri. A esa estrategia se suma el trabajo subterráneo para atraer electorado kirchnerista que influya en la interna de Juntos por el Cambio bajo el pretexto del “voto útil”.

El miércoles a la noche, a horas de que comience el Día del Amigo, Lousteau y Larreta caminaron por avenida Corrientes y comieron pizza en un histórico local gastronómico. Esa foto ocurrió luego del encuentro entre Jorge Macri y Patricia Bullrich con parte de la comunidad venezolana opositora al gobierno de Nicolás Maduro. Larreta y Lousteau se muestran juntos una vez cada dos semanas. En el equipo de campaña del radical aseguran que ese promedio aumentará a una cada siete días.

Si bien Larreta dijo que votará por Macri en las elecciones porteñas, los gestos hablan. Según supo El Destape, su voto es en términos personales y no implica pedir a los votantes como a sus funcionarios que acompañen esa propuesta. “Libertad de acción”, señalaron fuentes porteñas.

Del lado de Lousteau no solo hay presencia del PRO en la lista de legisladores, sino que también funcionarios porteños estuvieron presentes en su acto de lanzamiento como Felipe Miguel (Jefe de Gabinete), los ministros María Migliore (Desarrollo Social) y Enrique Avogadro (Cultura) y Jorge Telerman, director del Teatro Colón. A ellos, como también al vicejefe de Gobierno Emmanuel Ferrario; Lousteau los quiere a su lado en los próximos días recorriendo la Ciudad para dar esa demostración de amplitud y continuidad de modelo de gestión que exhibió en el armado de una heterogénea lista que lidera Graciela Ocaña para la Legislatura. "No queremos más que se muestren con nosotros y con Jorge", advierten en forma de ultimátum en el búnker radical.

Las encuestas que manejan Lousteau y Bullrich de los últimos días, pero previo a la renuncia de Rinaldi, reflejan que la diferencia es entre dos y seis puntos a favor de Macri. Por eso, la estrategia del radicalismo pasa por apelar a un “voto táctico” de sectores kirchneristas que rechazan todo lo que tenga el apellido Macri.

“Si votás a Santoro beneficiás a Macri porque no votás al que puede hacer daño”, desliza un armador de Lousteau a este portal. “Estamos transformando las PASO en un ballotage”, confiesan al tiempo que sienten que ambos obtendrán arriba de los 50 puntos. El equipo de Lousteau cree que del total de electores de Unión por la Ciudad, el 6% estaría dispuesto a votar por el radical en las PASO.

Mientras Lousteau públicamente busca pegarse a la gestión de Larreta, planteando mejorar sobre lo hecho en base a la “innovación” y la “sensibilidad”, de forma subterránea crecen los contactos de sus armadores con organizaciones que van desde el Movimiento Evita hasta la agrupación 100 Barrios, liderada por el precandidato a legislador Matías Rojo. Rojo es un médico psiquiatra cuyo padre (Carlos Rojo) fue funcionario del PAMI en la gestión de Néstor Kirchner y está al frente de esta agrupación vecinal que se presenta como “no partidaria” y tiene trabajo en las comunas 4, 5, 7, 8 y 9; además de fuertes vínculos con hinchas barrabravas de clubes deportivos como San Lorenzo, Riestra, Nueva Chicago, Camioneros y Sacachispas. Algunos de ellos trabajaron para campañas del Frente de Todos en otras elecciones.

Según supo El Destape, un hombre clave en este nexo es Gabriel Sala, ligado en un pasado al PJ y hoy al frente de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS). Es significativo porque se trata de un actual funcionario de Larreta, pero que está relacionado hoy a Lousteau.

Interna Lousteau-Macri

La interna entre Lousteau y Macri sumó un nuevo capítulo a la pelea con final incierto. Al domiciliogate, la objeción a la candidatura de Franco Rinaldi y al pedido de debate público ahora se agregó una declaración del primo de Mauricio Macri que enojó a los radicales.

"No es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar", dijo el ex intendente de Vicente López en una entrevista con Noticias Argentinas.

Quienes salieron a cruzarlo fueron Emiliano Yacobitti y la precandidata a diputada Mariela Coletta. “Es una pena que no quiera dialogar, después de no querer debatir. Los porteños necesitan que nos escuchemos y que comparemos nuestras propuestas”, dijo el diputado nacional. “No querer debatir y ni siquiera estar dispuesto a ‘levantar el teléfono’ perjudica a todos los porteños que quieren una mejor Ciudad”, exclamó la auditora general de la Ciudad.

El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad a favor de Macri era esperado por el equipo de Lousteau. Si bien creen que fue errónea la interpretación de la mayoría, ya que consideran que se debían tomar los últimos cinco años de residencia, no realizaron ningún planteo judicial. Aunque adelantan: "Los vamos a echar cuando ganemos".

Larreta se pega al voto de la UCR

En el búnker de campaña ubicado en el barrio porteño de Núñez, Larreta tiene no solo a todo un equipo trabajando de forma intensa en la campaña sino también un tablero electrónico con un contador de los días, horas, minutos y segundos que restan para las PASO del 13 de agosto. Mientras trabajan en los poco más de 20 días que quedan, se muestran satisfechos con el resultado de Maximiliano Pullaro en Santa Fe y apuestan a que ese votante se identifique con la propuesta de “El cambio de nuestras vidas”.

No solo el domingo estuvo presente en esa provincia y protagonizó la foto ganadora frente a Carolina Losada y Patricia Bullrich, sino que este jueves estuvo en Rosario con Pullaro para presentar su plan contra la inseguridad y el narcotráfico. Pullaro había valorado a Larreta como "el dirigente más preparado y formado que tiene Argentina”. Allí estuvo presente Migliore, quien desde hace más de un año trabaja en el proyecto presidencial de Larreta y está abocada a la confección del plan de política social de Juntos por el Cambio a nivel nacional y que en los últimos meses colaboró con los equipos técnicos de Pullaro.

Este domingo habrá un nuevo capítulo electoral, esta vez en Córdoba capital de Córdoba. Allí hay un candidato de unidad en Juntos por el Cambio y es Rodrigo de Loredo, quien no tendrá una elección fácil contra el oficialista, Daniel Passerini. De Loredo es del espacio Evolución que lidera Martín Lousteau. Más allá de que el radical puede sacar músculo por un nuevo triunfo, esa foto podría ser el reencuentro público de Larreta y Bullrich en medio de la feroz interna.