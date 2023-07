Cecilia Moreau de cara a las elecciones 2023: "Massa no se corta solo, viene construyendo con CFK"

La titular de la Cámara se refirió a cómo actuará el actual precandidato de Unión por la Patria si es electo presidente. Destacó su "respeto a la fuerza política a la que representa".

De cara a las elecciones 2023, la titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, se refirió a cómo sería un diálogo entre el precandidato Sergio Massa con la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, si es electo presidente por Unión por la Patria. "Massa no se corta solo, viene construyendo con Máximo (Kirchner, diputado nacional), (el precandidato a senador nacional Eduardo) 'Wado' (De Pedro) y Cristina. Eso es una construcción que hacen los medios para jodernos a nosotros mismos", señaló.

En diálogo con El Destape Radio, Moreau señaló que el líder del Frente Renovador lo caracteriza el "diálogo, pero sobre todo el respeto a la fuerza política a la que representa".

También elogió a Máximo Kirchner y señaló que "le tildan los fracasos pero no los éxitos" y que, si no fuera por él, "no hubiera habido Frente de Todos". "Es hartante ver como la persona que le puso el cuerpo, la voluntad, vocación no estaba jugando a la Play, ni Sergio especulando en Estados Unidos, estaban construyendo para ganarle al macrismo", protestó la titular de Diputados.

Luego, la dirigente del Frente Renovador advirtió que si "gana la elección" alguno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, o de La Libertad Avanza, Javier Milei, se va a "retroceder en materia de derechos" y el país se va a "despertar en el 2001".

Consultada sobre cómo se le habla al elector que en 2019 acompañó al entonces Frente de Todos y ahora está desencantado, la titular de la Cámara Baja remarcó que "hay que hablar con la verdad" y observó que "la gente está desilusionada, triste, y no ahora".

"Ya nos pasó en 2021, por eso perdimos la elección. Pero que la gente no vaya a votar es un signo de que las cosas no están bien y no las estamos haciendo bien. Pasa en Santa Fe, si se hace la suma de ausentismo y voto en blanco. Y ese es el dato más importante", subrayó la diputada massista.

Y remarcó: "Así como el gasoducto se llama Néstor Kirchner y la recuperación económica se llama Sergio Massa, la deuda se llama Mauricio Macri. Hay que recordar de dónde venimos, pedir disculpas por lo que no pudimos hacer, recordar que nos pasó una pandemia y demás, pero básicamente plantear que el pasado es malo y que el futuro es difícil, pero estamos comprometidos a transitarlo con mucho trabajo y la verdad".

En cuanto al doble rol de Massa como ministro y precandidato presidencial, Moreau indicó que le "toca el lugar más difícil, que más de candidato es el de ministro de Economía en una situación como la que atraviesa la Argentina después de la pandemia, la guerra, la sequía, los errores, pero sobre todo por la deuda que nos dejó el macrismo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Cuando se le consultó sobre si está contemplada una devaluación por pedido del FMI, la diputada aseguró que desconoce "lo que pide el organismo ni la respuesta del equipo económico", pero confió en que Massa "trabaja para que la revisión con el Fondo no signifique más empobrecimiento al pueblo argentino".

"Sergio está tratando de consolidar un proceso de ordenamiento macroeconómico", sostuvo Moreau y cerró subrayando que "las devaluaciones las pagan los sectores populares".