Cayó la confianza del consumidor en diciembre y cortó una racha de recuperación

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró en diciembre de 2025 una baja del 1,07%, lo que puso fin a la recuperación que había mostrado en los meses anteriores. Según el informe elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se ubicó en 45,55 puntos y rompió una tendencia positiva para el Gobierno.

En la comparación interanual, el índice mostró una retracción del 1,04% frente a diciembre de 2024 y quedó 3,86% por debajo del pico alcanzado en enero de 2025, cuando llegó a 47,38 puntos. Aun así, desde el mínimo registrado en enero de 2024, de 35,60 puntos, acumula una mejora del 28%.

Tanto las categorías de "condiciones presentes" como las "expectativas futuras" mostraron caídas en diciembre. En primer término, las "condiciones presentes" disminuyeron 1,70% respecto a noviembre. Por su parte, las expectativas futuras cayeron 0,66% en el último mes del año.

Diferencias regionales y por nivel de ingresos

El relevamiento, realizado entre el 1 y el 15 de diciembre, exhibió comportamientos dispares según la región. En la Ciudad de Buenos Aires, el ICC avanzó 2,1% y alcanzó los 48,31 puntos. En el interior del país, en cambio, se observó una caída pronunciada del 7,82%, con un nivel de 47,49 puntos. En el Gran Buenos Aires, el indicador retrocedió 2,49% y se ubicó en 43,61 puntos, el registro más bajo entre las regiones.

Por nivel de ingresos, la confianza se mantuvo estable entre los hogares de mayores recursos, con 47,41 puntos, mientras que en los sectores de ingresos bajos se registró una baja del 4,47%, hasta los 43,22 puntos.

Evolución de los subíndices

El detalle por componentes mostró que el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles cayó 3,38%, mientras que el de Situación Macroeconómica retrocedió 0,53%. En contraste, la "situación personal" presentó una variación prácticamente nula, con un leve aumento del 0,03%.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores sobre una muestra de 1.000 casos en centros urbanos, con un margen de error de +/- 3,5%. El índice nacional surge de un promedio ponderado en el que el Gran Buenos Aires tiene un peso del 53,38%, el interior del país del 30,69% y la Ciudad de Buenos Aires del 15,93%.

Los datos del relevamiento pueden interpretarse como un signo de agotamiento social, con foco en los sectores de más bajos ingresos, de los efectos de la crisis económica generada por el gobierno de Javier Milei.