Los repudiables ataques de dos candidatos que apoyan a Milei contra personas con discapacidad

Los mensajes discriminatorios de dos dirigentes que respaldan al presidenciable libertario contra el aspirante a legislador porteño Franco Rinaldi y la hija del senador cordobés Luís Juez.

Dos dirigentes que militan la precandidatura a presidente por La Libertad Avanza de Javier Milei realizaron declaraciones repudiables contra dos personas con discapacidad: el aspirante a legislador porteño Franco Rinaldi y la hija del senador de Córdoba Luís Juez.

Lucas Luna, hasta hace unas horas precandidato a legislador del Parlasur por LLA, agredió en un encuentro virtual a Rinaldi “Nadie votaría jamás, y esto lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado. Y lo digo con respeto y sin mala leche”, lanzó, aludiendo al cabeza de la boleta que llevará a Jorge Macri como aspirante a jefe de Gobierno.

Rinaldi usó su Twitter para repudiar los dichos del libertario. "Rechazo profundo a las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al Parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas", señaló el politólogo.

Y agregó: "Las cualidades o requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad".

Los dichos de Luna generaron una serie de repudios por parte de la política. "A Franco no lo define su discapacidad, lo definen su inteligencia, su coraje y su honestidad. Es un orgullo que sea nuestro precandidato a legislador", sostuvo vía Twitter la diputada nacional María Eugenia Vidal.

Del mismo modo, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro, lamentó las "palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO" y agregó: "Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros"

Horas después, Luna pidió disculpas a Rinaldí por Twitter y anunció, además, que renunciaba a su precandidatura al Parlasur, en el puesto decimoséptimo suplente. "Bajo ninguna circunstancia era mi objetivo ni mofarme de él ni tratarlo de incapaz si fue lo que se entendió. Franco Rinaldi es una de las personas mas capacitadas para ser legislador, y así lo he dicho siempre. Entiendo que dije muy a la ligera algo que debi pensar mejor como decirlo", expresó.

También contra la hija de Juez

Otras declaraciones repudiables fueron realizadas por la dirigente cordobesa Verónica Sikora. En este caso, fue contra la hija del senador Juez, Milagros de 22 de años, por el solo hecho de haber ido a votar por primera vez en los comicios provinciales. “No lo conozco y no tengo nada personalmente con él, pero cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, un bebé, o una persona que no se valga por sí misma, no va a votar con el hijo, mostrándolo ahí. Es muy bajo, le digo yo que la dejaría con su madre”, lanzó la libertaria.

La abogada, que apoya a Milei y su proyecto presidencial, fue candidata a intendenta de Córdoba capital. Sin embargo, no contó ni con el respaldo ni el reconocimiento del libertario y su estructura, ya que se decidió no apoyar candidaturas en distritos que no garantizaban resultados competitivos.

La primera respuesta fue del propio Juez con su esposa y Milagros, que padece parálisis cerebral. “Vos que vas a ser candidata, tenés que saber que es el derecho que tienen todos los ciudadanos. Ella tenía que estar en la escuela votando, no escondida en la casa como vos proponés. Te deseamos la mejor de la suerte y que Dios te dé la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera, porque la verdad nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella la agraviaste”, señaló el senador nacional en un video, en el que expresó sentirse "orgulloso" de su hija y su primer voto.

Al igual que con el caso de Rinaldi, dirigentes de Unidos por la Patria también se solidarizaron con el candidato cordobés y Milagros. "¿Que carajo les pasa a los candidatos de Milei con las personas con discapacidad? No se puede creer! ¿Como pueden ofender así a la gente? No opinan así por ser de derecha, lo hacen por ser malas personas. Mi solidaridad con Rinaldi y con la familia de Juez", expresó el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Leandro Santoro.