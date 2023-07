Massa de cara a las elecciones 2023: llamó a defender el salario de los trabajadores y cargó contra Juntos por el Cambio

El precandidato a presidente de Unión por la Patria recorrió una fábrica textil junto a los precandidatos porteños Leandro Santoro y Matías Lammens.

Con miras a las elecciones 2023, el precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa expresó el viernes que la coalición oficialista "defiende a los trabajadores y el empleo de calidad" y se diferenció de Juntos por el Cambio, al que acusó de "plantea que el salario es un costo".

"Defendemos a los trabajadores y el trabajo de calidad. Para nosotros, el salario y el trabajo no tienen costo. Y eso es una diferencia fundamental. Nosotros creemos en el trabajo como el instrumento para alcanzar la movilidad social ascendente en Argentina", señaló el ministro de Economía de la Nación durante su visita a la fábrica textil Galfione, ubicada en Villa Soldati.

El precandidato, que estuvo acompañado por el precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria, Leandro Santoro, y del ministro de Turismo y Deportes y postulante a legislador porteño, Matías Lammens, ponderó la visión que tiene el oficialismo nacional sobre la producción y el empleo.

"El resto de las fuerzas políticas lo que plantean es que el salario es el costo de la Argentina. Para mí son personas, no son nada más que números. El 70% de la economía argentina es mercado interno y cuando los trabajadores no tienen un buen ingreso, la economía se plancha, porque la gente no tienen para gastar", fundamentó.

En ese sentido, el precandidato presidencial planteó que se deben "encontrar mecanismos para mejorar el salario" de los trabajadores. "Hoy tenemos un desequilibrio en la meta distributiva. Es lo que nos dejó un gobierno como el de (el precandidato a presidente) Mauricio Macri, que privilegió la rentabilidad empresaria", argumentó.

Durante su recorrida, Massa dialogó con autoridades y trabajadores de Galfione, que se dedica al desarrollo de distintos tipos de hilados y que decidió, hace un año y medio, invertir más de dos millones de dólares para ampliar su producción.

Mayra Mendoza: "Massa mostró un compromiso con el país" cuando asumió en Economía

La intendenta del partido bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, dijo que el ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, "mostró su compromiso con el país" cuando asumió al frente de la cartera económica y destacó que está "haciendo un gran esfuerzo" en su gestión.

"El lugar de Massa es difícil, pero creo que, después de lo que pasó con (el ex ministro de economía Martín) Guzmán, que haya decidido asumir ese rol habla de que realmente tiene compromiso con el país y eso se valora", dijo la intendenta en declaraciones a Futurock. Asimismo, consideró que el funcionario "está haciendo un esfuerzo enorme" y "tiene un desafío muy grande al que todos tenemos expectativas presentes y esperanzas futuras".

"Hoy Unión por la Patria está siendo una opción a futuro de país, provincia, municipio", señaló, y se refirió a las "consecuencias del gobierno de Macri con un FMI en el país que cercena y condiciona decisiones".

Con información de Télam