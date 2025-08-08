Día del Orgasmo Femenino: el dato que alerta a los especialistas

Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino, una fecha que invita a reflexionar sobre el placer de las mujeres desde la salud, el autoconocimiento y la libertad. Actualmente, entre el 50% y el 75% de las mujeres no alcanza el orgasmo en todas sus relaciones sexuales, según estudios recientes. ¿Qué pasa con el goce femenino y cómo vivirlo sin culpa?

Orgasmo femenino: más que placer, salud pública

Si bien los datos varían según el país, la muestra, la edad, la relación de pareja, la orientación sexual, entre otros factores; el hecho de que hasta el 70% de las mujeres no siempre logren llegar al orgasmo, especialmente en encuentros heterosexuales, alerta a los especialistas.

Y, de acuerdo a los expertos, no se debe a la falta de atracción, problemas físicos o vergüenza, sino la falta de información, exploración y educación sexual. "Aunque el sexo se muestra por todos lados, muchas mujeres siguen sin conocer realmente su cuerpo", apuntan desde DIM Centros de Salud.

La Dra. María Laura Martínez, especialista en ginecología explica: “El orgasmo es la liberación súbita de tensión sexual. También conocido como clímax, tiene múltiples beneficios para la salud debido a las hormonas y químicos que el cuerpo libera en el proceso. Y es importante saber que no hay una única forma de alcanzarlo".

La importancia de explorar, conocerse, disfrutar

Aunque muchas personas asocian el orgasmo con la penetración, la realidad biológica es otra lo importante es el clítoris, una estructura exclusivamente dedicada al placer femenino, que tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas y es la vía más habitual de acceso al orgasmo en mujeres. También existen otras zonas erógenas y formas de estimulación, tanto genitales como no genitales.

“Hay orgasmos con o sin contracciones, más o menos intensos, únicos o múltiples. No hay una sola manera correcta de vivir el placer: conocerse y animarse a explorar es la clave”, remarcar la Dra. Martínez.

Lo que hay que saber para alcanzar el orgasmo y vivirlo sin culpa

El orgasmo no es un objetivo obligatorio, pero sí un derecho a explorar sin culpa. La educación sexual, el conocimiento del cuerpo y el acompañamiento médico (cuando hay dificultades reales) son herramientas fundamentales para una sexualidad libre, saludable y placentera. La especialista señaló seis claves del placer femenino:

No tiene edad: la sexualidad está presente desde el nacimiento hasta la vejez. Cada uno es diferente: incluso en la misma persona, puede variar con el tiempo, el ciclo hormonal o las emociones. No necesita coito: muchas mujeres no lo alcanzan por penetración, pero sí con otras formas de estímulo. El clítoris importa: su única función es el placer. Explorarse es salud: conocerse es parte de saber qué genera placer. El cerebro manda: el orgasmo ocurre ahí, y por eso también tiene un componente emocional clave.

¿Cómo se puede empezar? Algunas de las grandes recomendaciones son dedicarse un momento propio, mirarse con un espejo, explorar con las manos, tocarse y reconocer qué da placer.

¿Cuáles son los beneficios en la salud de tener orgasmos?

Además, es clave saber que experimentar orgasmos con regularidad puede traer beneficios en la salud, como:

Disminuyen el estrés y la ansiedad

Mejoran el sistema inmune y ayudan a combatir infecciones

Alivian dolores menstruales y de cabeza

Mejoran la calidad del sueño

Rejuvenecen la piel y mejoran la circulación

Promueven un vínculo más sano con el propio cuerpo y la pareja