Martín Lousteau le respondió a Jorge Macri por no querer debatir: "Es una pena"

El precandidato a Jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio recalentó la interna contra su rival en las PASO.

El precandidato a Jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio Martín Lousteau, le respondió a su rival en la interna, Jorge Macri, por su negativa a debatir en la previa a las PASO de las elecciones 2023 en la Ciudad de Buenos Aires al considerar que "es una pena" que no se dé esa instancia.

"Es una pena que Macri no quiera debatir y ahora ni siquiera dialogar porque el 14 tenemos que estar todos juntos", afirmó el actual senador nacional por la UCR en referencia a los dichos de Jorge Macri del último miércoles, y agregó que "el debate es un derecho de los ciudadanos".

Por otra parte, Lousteau sostuvo que "tenemos la mejor educación del país en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo los chicos tienen déficit en la comprensión de lengua y matemática y por eso vamos a fortalecer el conocimiento de Lengua y matemáticas".

Para el senador radical, "hay que fortalecer la formación docente y pagarles para formarse en lengua y matemática adentro de las escuelas". Al respecto, consideró que "no puede ser que hagamos grandes obras como el Paseo del Bajo y tengamos problemas de infraestructura en algunas escuelas".

Lousteau, señaló que "eso requiere sacar recursos de un lado y ponerlos en otro que está pendiente" y añadió que "para transformar los barrios se necesita mucho conocimiento local porque no son los mismos problemas en las distintas zonas de cada barrio".

"En el microcentro hay un montón de edificios vacíos que se pueden reconvertir muy rápido para hacer un barrio joven y tecnológico y que tenga vida desde la mañana hasta la noche", sostuvo Lousteau.

En declaraciones radiales hechas esta mañana, el senador porteño explicó que "para mejorar la seguridad, hay que mejorar el entorno, con luminarias, cultura, presencia del Estado e inversión privada". "Todas las áreas del Estado deben decir que tienen que aportar para solucionar los problemas en las zonas más postergadas", detalló Lousteau.

"El PRO estableció un método de gestión para transformar la Ciudad pero debajo de eso hay toda una ciudad pendiente en la que hay que mejorar el acceso a la seguridad, a la salud y a la educación".

La negativa de Jorge Macri a dialogar con Lousteau

Jorge Macri recalentó la interna contra su rival en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Martín Lousteau el último miércoles al afirmar que "no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar", sostuvo el ex intendente de Vicente López.

En más de una ocasión Lousteau cuestionó que el primo del ex presidente Mauricio Macri no quiere debatir antes de las internas del próximo 13 de agosto. En diálogo con Noticias Argentinas, Jorge Macri respondió al planteo: "Que él hable de lo que quiera. Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños. Me lo cruzo ocasionalmente. No es una persona con la que tenga relación. No hemos compartido ámbitos comunes de trabajo. Hemos hecho algunas acciones en la Ciudad, pero no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar".

Sin embargo, dijo que estaría dispuesto a trabajar junto al senador nacional del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), aunque marcó que no le gustó cómo actuó el sector radical de Juntos por el Cambio (JxC) respecto al caso de Franco Rinaldi, quien terminó renunciando a su precandidatura a legislador porteño después de la viralización de dichos discriminatorios. "Eso se construye día a día. Desde mi lugar la voluntad está, pero hay que construirla todos los días. Me parece que el nivel de virulencia que algunos momentos tomó la campaña y particularmente con el tema Franco Rinaldi, pone en juego un poquito eso. Pero ya está, no me siento ofendido", señaló.