Elecciones 2023, en vivo: el minuto a minuto de este lunes 12 de junio

El presidente Alberto Fernández se reunirá este lunes a las 16.30 con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en la Casa de Gobierno en San Miguel de Tucumán, luego de la victoria del peronismo en las elecciones del domingo.



El candidato a gobernador del Frente de Todos, Osvaldo Jaldo, se impuso ayer con el 56.3 de los votos, con el 88.4 de las mesas escrutadas, y aventajó por más de 22 puntos porcentuales al postulante de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez, quien obtuvo el 34 por ciento de los sufragios.

Anoche, Sergio Massa y Wado de Pedro saludaron la victoria de Jaldo. Ambos ministros son dos de los nombres que suenan como precandidatos a Presidente del Frente de Todos. El responsable de la cartera de Economía saludó al gobernador electo y le expresó: "Te deseo el mejor de los éxitos y no tengo dudas de que vas a trabajar, como hasta ahora, por el desarrollo y el crecimiento de tu provincia".

Mientras que el ministro del Interior viajó hasta la provincia del norte argentino y aseguró que "no hay cautelar ni partido judicial que pueda proscribir el sentimiento de un pueblo" al felicitar a Jaldo. "Los intentos de judicializar la política han generado rechazo y la gente se ha expresado pacíficamente en el sentido contrario a estas maniobras y en apoyo a la democracia porque no hay cautelar ni partido judicial que pueda proscribir el sentimiento de un pueblo", aseveró.



Al felicitar a Jaldo por imponerse con mas del 58 por ciento de los votos, De Pedro dijo que "este triunfo es un reconocimiento popular a toda la gestión de estos años. Vamos a seguir trabajando por el desarrollo de Tucumán". El ministro del interior afirmó que "cuando la oposición no puede ganar en las urnas, quiere gobernar con el Poder Judicial. Y el accionar de la Corte es muy grave, tenemos que restablecer el equilibrio institucional: respetar la Constitución y las leyes. No vale todo".