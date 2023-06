En plena interna, Cambiemos celebró en escenarios separados y el FdT se concentró en Tucumán

La oposición nacional logró el triunfo en las dos provincias ganables, dio el batacazo en un distrito peronista y no pudo en otro, donde el oficialismo nacional celebró. Cuatro nuevas jornadas electorales provinciales que se trata de nacionalizar a solo dos meses de las PASO.

Cambiemos cumplió el 75% de sus deseos domingueros. Ganó en la segura Corrientes, abrió un portal de especulación en Mendoza, dio la sorpresa en San Luis, pero no pudo arrebatarle la provincia de Tucumán al peronismo, incluso luego de impedir la candidatura de Juan Manzur. El resultado en esta última provincia fue celebrado por el Gobierno nacional y la foto contó con la presencia de un potencial candidato del Frente de Todos, Eduardo "Wado" de Pedro, y de los gobernadores del Norte. En pleno contexto de quiebre, los presidenciables de la oposición -principalmente Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich- no lograron mostrarse unidos pero todos festejaron los triunfos con dos mensajes bien distintos: uno a favor de la ampliación y otro a favor de los límites a ciertos sectores.

San Luis

El batacazo de la noche tuvo lugar en la provincia que se mostró más peleada, San Luis. Una moneda al aire para buscar la foto de triunfo del domingo. La polarización se hizo sentir pero la alegría de Cambiemos en la caravana del jueves, día del cierre de campaña, se repitió el domingo. La pelea entre los hermanos Rodríguez Saá los mostró enfrentados y la oposición logró dar una sorpresa que los locales presintieron como segura y los nacionales se atrevieron a imaginar pero no a garantizar anticipadamente.

El triunfador de la noche fue Claudio Poggi, un ex dirigente peronista que ya gobernó la provincia apoyado por los Rodríguez Saá pero que la actualidad lo ubicó en las filas cambiemitas y lo convirtió en el nuevo gobernador. Fue una de las figuras más destacadas en 2021 por su construcción durante los comicios legislativos y eso lo posicionó como un nombre de unidad. Fue, además, la cara elegida por los aperturistas para intentar militar por la ampliación.

Mendoza

En Mendoza se abrió un portal de especulación. Se aguardó una victoria del oficialismo con tanta seguridad que el bullrichismo eligió romper con la tradición de no viajar a las provincias para instalarse allí y festejar, también, el cumpleaños de su líder. Las miradas se posaron en la pelea entre Cambia Mendoza y La Unión Mendocina de Omar de Marchi, el ex integrante de los equipos bullrichista y larretista que decidió romper para ir por afuera.

De Marchi se propuso salir segundo en la PASO para tener chances de dar la pelea en las elecciones generales y lo consiguió. Un triunfo personal grande para un espacio recién conformado producto de la pelea entre distintos sectores de Juntos por el Cambio. El diputado logró aglutinar a desprendimientos de la alianza que supo integrar pero también sumó a los libertarios y su impulso novedoso.

Ahora todo entró en el terreno de la especulación y cualquier cosa podría suceder. El candidato de La Unión Mendocina esperó quedar en segundo lugar a diez puntos de Alfredo Cornejo para ser competitivo en las generales. Pero se ubicó, en el global, a una distancia considerablemente ajustada con la posibilidad de captar no sólo los sufragios de Luis Petri, quien quedó segundo en la interna de JxC, sino también del PJ que se quedó con la medalla de bronce y reunió el 16% en medio de la división. Por lo tanto, podría peligrar la continuidad cambiemita en el distrito.

Tucumán

Tucumán volvió a dejar relegados a los libertarios. Ricardo Bussi, que tuvo el apoyo explícito de Javier Milei, no logró despegar del piso, como se planteó en la previa, y la sorpresa fue negativa. Un lejano tercer puesto que no golpeó a ninguna de las dos alianzas principales. No logró el robo de votos ni de un lado ni del otro.

Las que también fracasaron fueron las encuestas de Cambiemos que dieron como ganadora a la coalición, cosa que no se plasmó en la realidad. Roberto Sánchez y Germán Alfaro, quien interpuso la medida cautelar que impidió la postulación de Juan Manzur, se quedaron con la medalla de plata. Por eso, el gobernador electo, Osvaldo Jaldo, sentenció al celebrar: "Aquí en Tucumán también perdió Larreta, Bullrich, Macri y todos lo que han venido a acompañar la campaña de Juntos por el Cambio."

El actual gobernador y ex jefe de Gabinete tuvo que abandonar la carrera electoral porque la Corte Suprema decidió suspender los comicios hasta resolver la cuestión de fondo sobre la Constitución local y su habilitación o no como candidato. El presidente Alberto Fernández se hizo eco de esta proscripción en su felicitación al oficialismo que retuvo el distrito y que festejó con mucho ímpetu, no sólo por el resultado propio sino por la derrota ajena.

Un presidenciable de Todos estuvo presente en el distrito. El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, viajó para recibir los resultados oficiales con la fórmula peronista ganadora y también aprovechó para volver a criticar el fallo de la Corte Suprema. "Tenemos que volver a la Argentina ordenada, en la que cada institución cumple su función", aseguró al festejar junto a Manzur y Jaldo.

No fue la primera celebración del funcionario, que hasta ahora se dedicó a felicitar a los victoriosos por redes sociales, pero sí fue el primer traslado presencial como un potencial candidato del gobierno. Este lunes, Fernández tiene previsto saludar a Osvaldo Jaldo en persona.

También se hicieron presentes los gobernadores del Norte para expresar su apoyo a su compañero, Manzur y su sucesor, Jaldo: el formoseño Gildo Insfrán, el catamarqueño Raúl Jalil, el riojano Ricardo Quintela y el santiagueño Gerardo Zamora.

Corrientes

En el cierre del fin de semana, Corrientes no dejó ninguna sorpresa. El gobernador Gustavo Valdés salió a festejar el triunfo apenas cerraron los comicios, horas antes de cualquier resultado oficial. La diferencia fue contundente y la provincia se convirtió en una foto segura. Si bien el distrito litoraleño sólo celebró comicios legislativos locales, el gobernador se puso al hombro la campaña y le proporcionó su fuerza a la lista. Ahora, estos guarismos le servirán para intentar catapultarse como el referente de la oposición en el norte grande y arrebatarle la conducción de la UCR a Gerardo Morales en diciembre.

La oposición correntina, el peronismo, mostró muchos problemas para hacerle frente a Valdés que logró reelegir como gobernador, en 2021, con el 78% de los sufragios. Recién el viernes se empezaron a mover los recursos humanos y logísticos para intentar garantizar el cuidado de los votos, aunque no se pudo asegurar en la capital y mucho menos en el interior.

La interna de JxC, al desnudo

El domingo se mostró movido para los presidenciables. Horacio Rodríguez Larreta cambió su plan de vuelo en plena jornada electoral. Patricia Bullrich lo definió el viernes y decidió reforzar su alianza con Alfredo Cornejo. El jefe de Gobierno tenía previsto pasar por Mendoza, San Luis y Tucumán.

Después se aseguró que haría presencia en cada una de las cuatro provincias, lo que sumó a Corrientes al listado, pero la finitud del tiempo lo impidió. Horacio se perdió de saludar presencialmente, por su cumpleaños, a Bullrich, que se instaló en la tierra del sol y el vino con su equipo más cercano.

Según se explicó, Larreta estuvo con su hija en la mañana del domingo y se retrasó la salida federal por lo que tuvieron que dar de baja a una provincia. Mendoza, justo el búnker elegido por su principal contrincante, fue la que quedó afuera por dos motivos. En primer lugar, se trató de una PASO y no de la elección general. En segundo, porque estuvieron allí el jueves.

El capitalino abrió el día con Valdés, que en algún momento sonó como posible candidato a vice y ahora se mostró más cercano a Bullrich. Después viajó para lograr una imagen amplia en San Luis. La provincia dio como ganador a un aliado pero no a un puro de JxC. Acompañado por los tendientes a la amplitud, el festejo se convirtió en un mensaje.

Sin embargo, con estos resultados, el ala más conservadora del PRO buscará instalar que Cambiemos, así como está, puede triunfar en las elecciones y que, por consiguiente, no necesita ampliarse hacia las fronteras centristas exploradas por Rodríguez Larreta. Por lo tanto, los resultados de este domingo aparecieron como una nueva lluvia de dardos internos en la pelea endogámica del partido amarillo.

Hace meses, la disputa dejó de ser entre dos fuerzas políticas para pasar a convertirse en una compulsa entre duros y moderados del macrismo con coletazos en los armados societarios. De hecho, el mensaje bullrichista buscará impactar en la convención radical de este lunes en Parque Norte. A las 14, los convencionales de la UCR ratificarán su pertenencia a la alianza.

La performance del domingo se extenderá, entonces, hasta este lunes y, alerta ansiosos, posiblemente hasta el miércoles. Una buena elección, para los duros, implicará garantizar que los boina blanca no tengan una convención acalorada sino que sólo se limiten a reafirmar la continuidad en la alianza y aprobar algunos puntos del plan de gobierno. Los moderados con actitud tendiente a la ampliación querrán dar el debate para presionar por incorporaciones a futuro.