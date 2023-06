Elecciones 2023: Larreta y sus aliados desafían a Bullrich e insisten con ampliar Juntos por el Cambio

Importantes dirigentes Juntos por el Cambio celebraron la victoria de Claudio Poggi en San Luis. En un comunicado sin la firma de Bullrich, insistieron con fortalecer la coalición opositora.

Un sector de Juntos por el Cambio (JxC) encabezado por Horacio Rodríguez Larreta difundió un comunicado para celebrar el triunfo de Claudio Poggi en las elecciones 2023 a gobernador de San Luis del pasado domingo. El escrito que impulsa el precandidato a Presidente del PRO y sus aliados de la UCR y la Coalición Cívica no tiene la firma de Patricia Bullrich e insiste con el pedido de ampliación de la coalición opositora.

"Celebramos el histórico triunfo de Claudio Poggi y de todo el Frente Cambia San Luis, un ejemplo nítido de que la ampliación y la unidad de JxC y la incorporación de dirigentes con una importante trayectoria política nos fortalece", expresaron en el documento. Pusieron sus nombres al final del mismo Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Maximiliano Ferraro, Elisa Carrió, Gustavo Valdés, Miguel Ángel Pichetto, José Luis Espert, Martín Lousteau, Margarita Stolbizer, Diego Santilli y Maricel Etchecoin Moro.

En el comunicado, dieron su visión sobre la actualidad del país, en vistas a sus aspiraciones presidenciales en las elecciones. "La Argentina que dejará el kirchnerismo duele. Ya tenemos una inflación que superará el 140% anual, la falta de divisas está frenando la actividad económica, no se genera empleo privado, jóvenes y empresas abandonan el país, la presión tributaria es asfixiante, habrá que afrontar una deuda pública fiscal y cuasi-fiscal casi sin crédito ni reservas y la pobreza alcanzará a uno de cada dos argentinos", manifestaron.

Que en el escrito no aparezca la firma de Bullrich no es casual: la principal disputa hacia adentro de JxC en el último tiempo estuvo dada por el acercamiento de algunos dirigentes al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. De un lado está el sector que aboga por la ampliación del espacio, donde se encuentran referentes como Larreta o el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; en contra de la incorporación están la ex ministra de Seguridad y el ex presidente Mauricio Macri.

En el documento, los dirigentes opositores sostuvieron: "Gobernar esta Argentina requerirá una coalición nacional. Cuanto más ambiciosa sea la agenda de reformas más músculo político y capacidad de gestión tendrá que tener. Por eso nuestro compromiso es seguir trabajando por la unidad y la ampliación de Juntos por el Cambio hasta el último minuto antes de asumir el gobierno".

El domingo, Bullrich volvió a rechazar desde Mendoza el hipotético ingreso de Schiaretti a JxC. "Para mí no es una ampliación, la ampliación es un sentido de construcción de identidad clara de un cambio. La construcción es un cambio que la sociedad está buscando, no es ampliar porque sumás dirigentes. Eso para mí no es ampliar. Ampliar es un concepto de cambio que quedó flotando en el gobierno deol 2015 y que hay que concretarlo con mucha capacidad, con mucho coraje, en este gobierno que queremos ganar en el año 2023", dijo en TN y agregó: "Si la decisión es conceptual, la picardía política no va".

Larreta, por su parte, pidió en más de una ocasión la ampliación de la coalición en general y la incorporación de Schiaretti en particular. "En el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar", sostuvo en un comunicado que publicó en sus redes sociales el 4 de junio.