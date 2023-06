Elecciones 2023: Manzur aseguró que le gustaría compartir una fórmula con Wado de Pedro

El gobernador de Tucumán sostuvo que el ministro de Interior es un "gran dirigente y amigo". Remarcó que hay que tener prudencia y "esperar un poco".

La victoria del peronismo en Tucumán reunió a Wado de Pedro y Juan Manzur en una foto que generó expectativas en el arco política. La provincia tucumana fue uno de los triunfos del oficialismo clave de cara a las elecciones 2023. En este marco, el gobernador tucumano confirmó que sería parte de una dupla presidencial con De Pedro y sostuvo que el ministro de Interior "es un gran dirigente y amigo".

"Sería parte de una fórmula obviamente que sí, es natural en nuestro espacio política pero hay que tener prudencia y esperar un poco", afirmó al ser consultado sobre una posible fórmula con de Pedro, que se sumó a los festejos del peronismo tucumano. "Vamos a buscar lo mejor que podamos ofrecer. Wado es uno de los grandes dirigentes y además es mi amigo", enfatizó Manzur en Canal Nueve.

Tras la victoria del candidato a gobernador del Frente de Todos, Osvaldo Jaldo, Manzur afirmó que la de ayer "fue una jornada cívica con una gran afluencia del pueblo tucumano” a las urnas, al punto de que en amplias zonas se superó “el 80 por ciento” de asistencia. "Hoy Tucuman va a tener un nuevo gobernador y será peronista. Una primera impresión es que vamos a ganar bien por dos dígitos", agregó.

De Pedro viajó esa misma noche a la provincia y publicó en sus redes: "¡Felicitaciones Osvaldo Jaldo! Mi saludo a todo el pueblo tucumano y en especial al compañero Juan Manzur" y destacó que "este triunfo es un reconocimiento popular a toda la gestión de estos años. Vamos a seguir trabajando por el desarrollo de Tucumán".

"Los intentos de judicializar la política han generado rechazo. La gente se ha expresado pacíficamente en el sentido contrario a estas maniobras y en apoyo a la democracia. No hay cautelar ni partido judicial que pueda proscribir el sentimiento de un pueblo"; indicó el titular de la cartera de Interior. Y sumó: "Cuando la oposición no puede ganar en las urnas, quiere gobernar con el Poder Judicial. Y el accionar de la Corte es muy grave, tenemos que restablecer el equilibrio institucional: respetar la Constitución y las leyes. No vale todo".

Este domingo el candidato a gobernador del Frente de Todos, Osvaldo Jaldo, se impuso con el 65,93 por ciento de los votos escrutados el 14.08 por ciento de los votos en las elecciones provinciales de Tucumán. Jaldo aventajaba por más 38 puntos porcentuales al postulante de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez, quien obtenía el 27,18 por ciento de los votos, de acuerdo con los primeros números difundidos ayer. En el tercer lugar figuraba Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, con el apoyo de Javier Milei, con el 2,64 por ciento de los votos.