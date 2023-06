Elecciones 2023: una por una, las derrotas de Milei en las provincias que eligieron gobernador

En Tucumán, Javier Milei tuvo una dura derrota con el 3% que sacó Ricardo Bussi. El diputado libertario ya cosechó varias caídas en elecciones provinciales durante el 2023.

El diputado por La Libertad Avanza y precandidato presidencial, Javier Milei, sumó una nueva derrota en las elecciones 2023. Esta vez fue por la gobernación de Tucumán, donde su candidato, Ricardo Bussi, sacó solamente el 3% de los votos. En las distintas elecciones que ya se desdoblaron en provincias argentinas, los representantes del dirigente libertario no pudieron cosechar buenos resultados.

En Tucumán, la fórmula de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo, del Frente de Todos, se quedó con el primer puesto con el 56% de los votos. En segundo lugar quedaron Roberto Sánchez y Germán Alfaro, de Juntos por el Cambio, con el 34%, mientras que Ricardo Bussi y Gerardo Huesen, de Fuerza Republicana y apoyados por Milei, sacaron el 3%.

Si bien Milei les quitó el apoyo a varios de sus candidatos provinciales, a quienes exigió que no llevaran el sello de La Libertad Avanza en la boleta, a Bussi lo apoyó hasta el final de la campaña. De hecho, apareció en más de un spot difundido por el hijo del genocida fallecido Antonio Bussi.

En las elecciones a gobernador de 2019, sin la banca de Milei todavía, Ricardo Bussi tuvo mejores resultados que en las de 2023: también salió tercero con su espacio Fuerza Republicana, pero cosechó el 13,78% de los votos, casi 10% más que el pasado domingo. En primer lugar quedó Juan Manzur, con el 51,86%, y segunda salió Silvia Elías de Pérez, con el 20,41%.

La de Bussi no fue la primera derrota de un candidato apoyado por el diputado libertario: ya le había ido mal a sus representantes de Neuquén, Río Negro, La Rioja y Tierra del Fuego. En Misiones, por su parte, se dio una situación particular, en la que Ninfa Alvarenga intentó renunciar a su candidatura dos semanas antes de las elecciones y el tribunal electoral no lo aceptó, por lo que pidió que no la voten y sacó solamente el 0,4%.

En Neuquén, Rolando Figueroa, diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que abandonó el espacio en 2022, ganó la gobernación con el 35,64% de los votos, mientras que el representante del MPN, Marcos Koopmann, sacó el 33,14%. Carlos Eguía, el candidato de Milei, sacó solamente el 7,98% de los votos.

En la misma jornada electoral que en Neuquén, el espacio libertario tuvo otra dura derrota en Río Negro, donde el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, se quedó con el 9,17%. Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, se impuso con el 42,43% de los votos rionegrinos.

La Rioja fue uno de las caídas más duras de Milei, ya que Martín Menem llevó en su boleta el sello explícito de La Libertad Avanza. En los comicios en los que el actual gobernador y candidato del Frente de Todos, Ricardo Quintela, sacó más del 50%, Menem quedó tercero y no pudo pasar del 15,56%.

En Tierra del Fuego, Milei se alió con Laura Almirón, quien quedó tercera con el 7,38% de los votos. Primero salió el candidato del Frente de Todos, Gustavo Melella, quien obtuvo la reelección con el 52,95% de los votos; Héctor Stefani, del PRO, sacó el 10,19%.

Amplio rechazo a las propuestas de Javier Milei

Una encuesta que se conoció este domingo observó el nivel de adhesión que tienen las propuestas del precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, y en un primer análisis recogió que la alta popularidad de sus promesas de campaña no se condicen con una necesaria aceptación. "La sociedad rechaza a la mayoría de sus ideas", afirma el estudio de manera categórica.

Las principales propuestas que conforman la plataforma electoral de Milei fueron altamente rechazadas en la encuesta de Zuban Córdoba; entre ellas se destacan la propuesta de permitir la libre portación de armas, que fue rechazada con un 77,4%; la que busca eliminar la educación sexual integral en las escuelas recibió un rechazo del 75,0%; la propuesta de privatizar las empresas públicas fue desestimada por el 68,8%; y eliminar el Ministerio de la Mujer por el 70%.