La decisión de Cristina respecto a Kicillof y Scioli, la intención de Massa, el dólar que pidió el FMI y la idea de que la Vicepresidenta no presente un candidato

La sorpresa de Cristina en esta elección, la propuesta muy cerca de ella de dejar a Scioli solo y jugar en provincia. “Massa quiere ser presidente; no candidato”. El Fondo ya puso un precio al dólar para entregar 10 mil millones de dólares.

Se pueden hacer interpretaciones varias sobre la serie Diciembre 2001.Una de ellas es que para el autor todos los feos, sucios y malos son políticos. No aparecen los banqueros ni los fondos de inversión. Otra, es que la derecha nacional es la verdadera incorregible. Recordar a Ricardo López Murphy querer llegar al déficit cero en 30 días ajustando hasta la universidad gratuita y a Domingo Cavallo quedarse con los depósitos de la gente sin pensar un minuto en que esas medidas son políticamente inviables sirve para entender que ahora quieran ir por un ajuste salvaje sin sopesar riesgos.

El otro actor reincidente es el Fondo. Tres fuentes de primer nivel del Frente de Todos confirmaron a El Destape que el FMI le pidió al equipo económico una suba del tipo de cambio oficial del 60 por ciento. Que luego de semanas de negociaciones se llegó a un 30 por ciento y que se abrió la posibilidad de hacerlo en 3 subas del 10 por ciento mensual. En este último caso, no necesariamente sería anunciado. A cambio el Fondo entregaría los 10.640 millones de dólares, de los que una parte se usaría en el mercado.

La evolución no sería mucho mayor que la actual pero se convertiría en un nuevo impulso para la inflación. El dólar no solo no sería un ancla, se convertiría, al marchar delante de la inflación, en una locomotora. El fin de semana, el equipo económico negociaba una opción para lograr lo que realmente busca el FMI: no entregar tantos dólares a precio oficial y bajar el déficit. Se habló de un esquema de Impuesto País a las importaciones de servicios, que obraría como un tipo de cambio más alto solo para servicios y generaría nuevos ingresos.

Hablando del ministro de Economía, luego del acto del Frente Renovador, una de sus principales espadas políticas le dijo a este medio: “Sergio no quiere ser candidato, ya lo fue; quiere ser presidente y no están dadas las condiciones. Seguro irá de senador y apoyará al candidato que decida Cristina. Esa será su forma de participar en las Paso”.

El jueves, la Vicepresidenta le dijo a un alto dirigente del Frente de Todos que “quiere que le lleven una solución. Que ella no va a bajar a Daniel Scioli ni va a obligar a Axel Kicillof a ir él”. Cerca de Cristina dicen que “está hinchada las pelotas con la situación”. En su círculo más íntimo se barajaba la idea de “dejarlo a Scioli solo como candidato a presidente y replegarse en la provincia de Buenos Aires”. Lo que parece claro es que luego de la exigencia de los gobernadores nada cambió y Cristina no quiere que las Paso terminen en la Justicia. El último intento por bajar al ex motonauta fue la exigencia de los gobernadores, con Axel Kicillof y Alicia Kirchner incluidos, y no resultó.

En el búnker de Wado de Pedro quieren ir a una PASO. “Si va uno solo sacamos menos de 20 puntos; con dos llegamos a 24 o 25 y con tres podemos alcanzar 30 puntos”, señala uno de sus principales asesores. De Pedro necesita las PASO para sumar puntos al Frente, pero también para legitimarse: para no ser solo “el candidato de Cristina”. La Vicepresidenta no hizo ningún acto con él y sólo se puede rastrear su apoyo en la declaración que hizo en C5N entrevistada por Pablo Duggan: “Espero que los hijos de la generación diezmada tomen la posta”. El apoyo de Cristina se dio en recursos para la campaña, como su propio equipo de prensa y redes, pero no en gestos claros de su apoyo.

Así como no quiere bajar a Scioli ni subir a Kicillof, la Vicepresidenta mantiene cierta distancia de Wado. Esta vez la sorpresa de Cristina es involucrarse lo menos posible.