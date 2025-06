Alemania imputa a un menor sirio por el complot del concierto de Taylor Swift

Fans gather after the government confirmed a planned attack at the venue of three Taylor Swift concerts, in Vienna

Alemania ha acusado a un menor sirio de apoyar a una organización terrorista extranjera por ayudar a planear un atentado frustrado contra un concierto de Taylor Swift en Viena el año pasado, según informó el fiscal general en un comunicado el viernes. Identificado como Mohammad A, el sospechoso ayudó al presunto atacante traduciéndole instrucciones en árabe para la fabricación de bombas y poniéndole en contacto por internet con un miembro de la milicia Estado Islámico, según los cargos que se le imputan. La policía detuvo a varias personas por un presunto complot para atentar contra un concierto de Taylor Swift en el estadio Ernst Happel de la capital austriaca, lo que provocó la cancelación de sus tres actuaciones en agosto del año pasado. "Mohammad A se ha adherido a la ideología de la organización terrorista Estado Islámico (EI) desde abril de 2024 a más tardar", dice el comunicado. "Entre mediados de julio y agosto de 2024, estuvo en contacto con un joven austriaco que planeaba un atentado con bomba en un concierto de la cantante Taylor Swift en Viena". El gobierno de coalición de Austria acordó a principios de este mes un plan para permitir a la policía vigilar la mensajería segura de los sospechosos con el fin de frustrar ataques milicianos, poniendo fin a lo que los funcionarios de seguridad han dicho que es un punto ciego raro y peligroso para un país de la Unión Europea. Con información de Reuters