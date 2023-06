Elecciones 2023: "Basura": un ex candidato a gobernador libertario destrozó a Milei

El ex aspirante a la gobernación de Neuquén Carlos Eguía cargó duramente contra su ex socio electoral. Qué dijo.

Las estrategias electorales del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei en las provincias generaron resquemores y pobres resultados. A esto se le suman críticas de dirigentes que fueron candidatos del referente libertario.

El ex candidato a gobernador de Neuquén Carlos Eguía destrozó a Milei en su programa radial. El periodista acusó al libertario de endilgarle la derrota en las provincias a los candidatos locales y lo acusó de pedirle cargos a gente de su entorno.

"El que habla de los cargos, de la casta, que dice que la Argentina no sale adelante por los políticos chorros, el primer chorro es él. 20 días después de las elecciones, me llamaron para pedirnos cargos en la Legislatura de Neuquén", lanzó Eguía en su programa Contrafuego.

El neuquino apuntó contra declaraciones televisivas del libertario en las que "para despegarse de la horrenda elección de (el ex candidato tucumano Ricardo) Bussi", el diputado nacional respondió "¿Ustedes vieron mi cara en la boleta?".

En su virulenta editorial, Eguía se explayó: "Milei, además de mentiroso, hipócrita y falso, sos un turro. La semana pasada dijiste que era la primer gran batalla. ¿Y nosotros, los de Tierra del Fuego, los que se jugaron en La Rioja, Neuquén, Río Negro ¿Qué venimos a ser? ¿Indios (Sic.)? ¿Mierda? Sí: porque para él todos somos mierda y él es la casta especial"

Ante esto, el ex candidato a gobernador afirmó que "acá la bosta" son Milei, la jefa de campaña y hermana del libertario, Karina Milei, el coordinador nacional Carlos Kikuchi, y la mano derecha de este, Julio Serna.

"Ese es el humo que nos quieren hacer creer. Por eso se merecen que lo escupamos en la calle, no que nos saquemos una selfie. Que le digan que es más chorro que los chorros, el primero es él. Por eso se le van todos, el candidato a gobenador de la provincia, en muchas provincias en las que no puede poner a quien quiera, por eso está mal con (el legislador porteño Ramiro) Marra aunque no lo digan", enumeró, recordando que en territorio bonaerense se bajó de la candidatura el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos.

"Le tenés que comprar la boleta, el papel y por supuesto, pagarles todo", lanzó el neuquino en referencia al entorno del libertario, para luego protestar que ni Milei ni su hermana los llamaron "para felicitarnos por los diez candidatos que logramos sentar".

Retomando los resultados electorales provinciales, Eguía recordó el encuentro de dirigentes nacionales en Tigre: "Nos hizo viajar a Buenos Aires para mostrarle a los medios que había mil personas que lo representaban en el país y era mentira. Gastó la gente más de cien mil pesos entre avión y estadía para viajar ahí, porque fue incapaz de pagar un avión, conté 460 personas. Hasta con esa gente se escondió para sacarse una foto"

"Nos paró a todos en ese circo, de esas 400 y pico de personas 300 y pico eran de la provincia de Buenos Aires y las otras seis o siete provincias llevamos a ocho o nueve cada uno. Esa es la mentira Javier Milei", lanzó.

"Sos un reverendo hijo de puta Javier", le espetó el neuquino, que pidió a sus oyentes que "voten a quien quieran, pero no a esa basura".

"Todo eso que estoy diciendo, me encantaría que álguien me lo desmienta. Ahí les voy a mostrar los videos. Tengo una conversación de hace dos días de en una conversación con Kikuchi, y Serna, Karina me dijo 'bueno, vas vos pero me ponés a esta chica de candidata'", denunció el neuquino.

Y cerró: "Tengo los mensajes con Marra que me dijo 'contaselo a Javier' . 'Ya se lo conté yo': me dijo él y me respondió que Serna era un pelotudo y vos sos el candidato. Esa es la franquicia de Milei"

El Destape consultó a fuentes cercanas a Milei por los dichos de Eguía, pero no hicieron declaraciones sobre el tema.

El antecedente de la no renuncia

El conductor radial sacó en las elecciones a gobernador cerca de ocho puntos. En febrero, Eguía protagonizó un curioso episodio en el que renunció a su candidatura en su programa y horas después, anunció que continuaba en carrera.

"Tomé la decisión de no ser candidato a gobernador en Neuquén, priorizo mi salud, mi vida y un montón de cosas, y acá hay dos o tres pelotudos que se creen que porque tienen un sello son dueños de tu vida (...) y no hablo de Milei" , había lanzado, para luego agregar que "la política es una mierda absoluta".

La explosiva renuncia incluía la denuncia de que tenía un audio de una cena en Buenos Aires en la que le "ofrecieron 800 mil dólares para acompañar a un candidato".

Dos horas después, el propio Eguía desmintió su renuncia y ratificó su postulación. "No me bajo de mi candidatura ni nadie me va a bajar, yo decidí involucrarme para cambiarle la vida a los vecinos y que puedan vivir dignamente", dijo el candidato neuquino.