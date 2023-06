Guillermo Britos, el candidato de Milei, anunció que no competirá por la gobernación

El intendente de Chivilcoy, que había sido convocado por el diputado liberal para su armado, comunicó que seguirá su carrera para renovar el mandato local.

El intendente de la ciudad de Chivilcoy, Guillermo Britos, confirmó que no será precandidato a la gobernación bonaerense por la Libertad Avanza. El líder de ese espacio, Javier Milei, le ofreció esa postulación de cara a las elecciones generales de octubre. El jefe comunal resolvió seguir su carrera para renovar su mandato local.

"Desde que se me ha ofrecido la candidatura es un honor, lo he agradecido, lo respeto y es una oferta irrepetible en mi carrera. También pienso que Javier Milei va a tener una extraordinaria elección", afirmó Britos en la conferencia según publicó el diario Chivilcoy Al Día.

El jefe comunal sostuvo que "se debe privilegiar Chivilcoy y ayer ya comuniqué a la gente del espacio que no voy a ser candidato a gobernador por cuestiones personales" y, de acuerdo al matutino, adelantó que decidió competir por un nuevo mandato en esa ciudad del norte bonaerense. "No he tenido ningún problema con ningún dirigente del espacio y espero que les vaya muy bien", aclaró y confirmó que "antes del 24 de junio vamos a avisar quiénes van a estar al frente de nuestra boleta".

Britos tiene 59 años y es egresado de la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires "Juan Vucetich", con el cargo de Oficial Ayudante. Alcanzó el grado de Comisario General tras cumplir servicio en varias ciudades del interior provincial, como San Pedro, Mar del Plata, Necochea, Lanús y su natal Chivilcoy, y además se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

Tras desempeñarse por 30 años en la Policía Bonaerense, Britos dejó la fuerza en 2011 cuando desembarcó en la política de mano de Francisco De Narváez y fue electo como diputado provincial. Luego, en 2015, se alió con el Frente Renovador (FR) de Sergio Massa y fue electo como intendente de Chivilcoy, pero en 2019 se pasó a Consenso Federal, el espacio que en ese entonces conformaron Roberto Lavagna y Ramiro Marra. En 2021 Britos abandonó ese espacio y fundó su propio partido "Chivilcoy Primero".

Rechazo a las principales propuestas de Milei

Una reciente encuesta reveló que las principales propuestas que conforman la plataforma electoral de Milei fueron altamente rechazadas. En la encuesta de Zuban Córdoba, se destaca el rechazo de la gente a la propuesta de permitir la libre portación de armas, con un 77,4%; la que busca eliminar la educación sexual integral en las escuelas recibió un rechazo del 75,0%; la propuesta de privatizar las empresas públicas fue desestimada por el 68,8%; y eliminar el Ministerio de la Mujer por el 70%.

Ante la consulta sobre la promesa de privatizar las empresas públicas, el 68,5% de los encuestas dijo que está en "desacuerdo"; un porcentaje similar, un 64,7%, afirmó estar en contra de privatizar YPF y Aerolíneas Argentinas; y con respecto a la posibilidad de dolarizar la economía el 63% de los encuestados la rechazó.

Por último y antes las consultas de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el 58,3% rechazó esa posibilidad; mientras que el 62,5% rechazó que haya despidos de empleados estatales.

Un alto rechazo también tiene la opción de privatizar la educación pública, con el 82,3%; bajar las jubilaciones y pensiones es rechazado por el 90%; y reducir las posibilidades de juicios laborales de los empleados también es ampliamente rechazada por el 63,2%. Por otro lado, las posibilidades que sí recibieron mayor adhesión fueron las de reducir los planes sociales (con el 52,8%); y la de unificar el sistema de seguridad interior, exterior e inteligencia en un único sistema de seguridad (con el 46,8%).