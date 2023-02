Elecciones 2023: con su prédica anti Estado, Milei fue al sur a apuntalar a sus candidatos

Tras las denuncias supuestos "favores sexuales", aportes económicos y aprietes en su espacio, el libertario fue a Río Negro y Neuquén a respaldar a sus aspirantes a la gobernación. En el medio, desde las filas del diputado nacional buscarán ajustar la fiscalización de cara a las elecciones 2023.

A la espera de que se apague el fuego de las denuncias de supuestos "favores sexuales", aportes económicos y aprietes en su espacio realizadas por jóvenes militantes libertarios, Milei puso proa al sur y fue a apuntalar a dos de sus candidatos en dos de las provincias que darán inicio al calendario electoral el 16 de abril, Neuquén y Río Negro.

La recorrida comenzó el viernes en la ciudad rionegrina de Bariloche, donde se mostró con el candidato a gobernador e intendente de Campo Grande, Ariel Rivero. Una vez más, el libertario volvió a apostar a las recorridas por calles principales de la ciudad.

Rivero que lleva a Sylvia Astuena como vice, se sumó al espacio libertario tras dejar el Peronismo Republicano, que se referencia en el ex senador nacional por Río Negro Miguel Ángel Pichetto. Tras ser anunciado como cabeza de lista, el candidato a la gobernación ya había lanzado declaraciones en las que pidió terminar con "el curro" de la salud y reclamó privatizar las rutas.

Milei sostiene que quiere implementar un "plan motosierra" contra el estado para reducirlo e incluso blandió consignas como "dinamitar el Banco Central", en aras de instalar una economía sin regulación estatal.

En ese sentido, en la conferencia de prensa en Bariloche, informó que, de ser electo presidente, instalaría un ministerio de "Capital Humano", en reemplazo del Desarrollo Social, que englobará las áreas de niñez, salud, educación. Junto a esto, afirmó que le dará la salida de los planes sociales.

Según precisó el portal ANBariloche, Milei señaló sus ministerios serían Economía; Relaciones Exteriores; de Infraestructura; Seguridad; Justicia; Defensa y Ministerio del Interior y "Capital Humano". El diputado libertario estuvo acompañado por la jefa de campaña, su hermana Karina Milei, y el coordinador nacional, Carlos Kikuchi.

Neuquén

El denominado "tour de la libertad" continuó este sábado en Neuquén donde Milei acompañó al el candidato a gobernador, Carlos Eguía. Los dos y Karina Milei, encabezaron una recorrida por San Martín de los Andes y mantuvieron una reunión con vecinos.

Disconforme con la Coalición Cívica, Eguía abandonó el espacio y se sumó a la escudería libertaria. "Es el Baby Etchecopar de Neuquén", había ironizado álguien de la estructura nacional de Milei sobre el periodista, que en febrero protagonizó un curioso episodio.

Al inicio de su programa, llamado "Contrafuego", el conductor radial anunció que daba de baja su candidatura y dejaba la política, para luego desmentirlo.

"Tomé la decisión de no ser candidato a gobernador en Neuquén, priorizo mi salud, mi vida y un montón de cosas, y acá hay dos o tres pelotudos que se creen que porque tienen un sello son dueños de tu vida (...) y no hablo de Milei" , había lanzado, para luego agregar que "la política es una mierda absoluta".

La explosiva renuncia incluía la denuncia de que tenía un audio de una cena en Buenos Aires en la que le "ofrecieron 800 mil dólares para acompañar a un candidato".

Dos horas después, el propio Eguía desmintió su renuncia y ratificó su postulación. "No me bajo de mi candidatura ni nadie me va a bajar, yo decidí involucrarme para cambiarle la vida a los vecinos y que puedan vivir dignamente", dijo el candidato neuquino.

El periodista neuquino tiene una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por haber expresado "estereotipos racistas y de género" en su programa, en referencia a una entrega de una tablet al hospital de Plottier que encabezó la ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve.

Fiscalización

El fin de semana pasado, posterior a las acusaciones de los jóvenes militantes, Milei no relizó actividades de campaña, pero sí Karina; un hecho llamativo, aunque desde La Libertad Avanza aseguran que la hermana del economista encabezó otros mitines.

Como sea, la jefa de campaña fue a Santa Fe, otra provincia con los comicios en la mira, y se mostró con la economista Romina Díez, coordinadora del espacio de Milei en la provincia de la bota.

Desde las inmediaciones del diputado nacional subrayaron que todavía no hay candidatos confirmados en Santa Fe, pero que, además de Diez, son señalados como referentes el legislador provincial Nicolás Mayoraz y la titular del Partido Libertario santafesino, Silvia Malfesi.

Fue en ese marco que Diez hizo hincapié en un aspecto que La Libertad Avanza busca robustecer. “Santa Fe es clave para el proyecto Milei presidente 2023”, advirtió la santafesina, que aclaró: "Sin fiscalización no hay triunfo posible, hay que cuidar cada voto”.

Señalaron a El Destape fuentes cercanas a Milei, que el objetivo es recolectar unos cien mil fiscales a nivel nacional para respaldar la candidatura presidencial del diputado libertario.