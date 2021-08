Elecciones 2021 en Entre Ríos: la interna en Juntos y los dichos de Alberto Fernández calentaron la campaña

El Frente de Todos tiene a varios de sus candidatos, entre ellos Enrique Cresto, con cargos en la actualidad. Alberto Fernández ordenó que dejen sus puestos quienes vayan en las listas. Fuerte confrontación en la oposición, con los radicales como principales protagonistas.

Los primeros 10 días post cierre de listas en Entre Ríos han estado más intranquilos que lo habitual. Por lo general, la campaña va levantando temperatura gradualmente, de a poco, pero cruces dentro de Juntos por Entre Ríos (denominación local que adoptó Juntos por el Cambio) y las repercusiones de lo expresado por el presidente Alberto Fernández en torno a cargos y candidaturas, han revuelto el calmo escenario inicial.

En la oposición, los principales cruces los protagonizan los radicales. Mientras que Juntos, la opción liderada Rogelio Frigerio, ha intentado bajarle el tono a la confrontación, desde Entre Ríos Cambia, liderada por el expresidente de la UCR entrerriana e intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, han decidido a salir a jugar con los tapones de punta. El espacio del exministro del Interior firmó un compromiso de Campaña Limpia, que implica no sólo la literalidad de ese título -no repartir folletos ni papelería de ningún tipo- sino que además es un manifiesto de convivencia, un pacto de no agresión, rubricado en la Plaza Urquiza de Gualeguaychú. "Es la oportunidad de demostrar que no nos tenemos que resignar ante las mismas formas de hacer política de siempre, que se puede hacer una campaña distinta", consignó Frigerio, acompañado por Marcela Ántola, Atilio Benedetti y Mauricio Davico, segunda, tercero y quinto respectivamente de la lista.

Del otro lado, en cambio, se han expresado por la necesidad, especialmente, de "renovar" al radicalismo. Además, aseguran que la lista frigerista se delineó en Buenos Aires. En rigor, el exministro es porteño, pero compite porque tiene dirección en Villa Paranacito, al sur de la provincia, cerca de su tierra. En declaraciones radiales, Galimberti apuntó: "La lista de Rogelio Frigerio la definieron en Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver Martin Lousteau con los entrerrianos? Sin embargo, terminó ubicando a una candidata de Gualeguay". La referencia fue para Ántola, que se identifica dentro de Evolución, el espacio del senador y exministro de Economía. El jefe comunal no se quedó allí, y agregó: "Miraba las caras de algunos radicales de la lista de Frigerio y parecía que estaban en un velorio".

Consultado sobre las críticas de sus pares del centenario partido, Benedetti -hombre fuerte de la UCR local en los últimos 10 años- le restó importancia al debate. "Nadie tiene el radicalómetro", se limitó a expresar el actual legislador, que busca renovar banca. A la par, trazó un punto de convergencia con la otra lista de Juntos por Entre Ríos, al ponderar a Facundo Manes, precandidato en Buenos Aires, que ya ha expresado abiertamente su apoyo a Galimberti y compañía: "Es una buena noticia para la política en general y para la UCR en particular".

Galimberti, por su lado, centrará su campaña en el corto plazo en Gualeguaychú, Gualeguay, Paraná Campaña y Paraná. Desde el entorno de la lista le confirmaron a El Destape que el fin de semana se centrarán en la capital, en los puntos de mayor concentración, como la Peatonal San Martín y la Costanera.

Si bien dentro de la coalición opositora fueron cuatro las listas que se presentaron, una no ha mostrado mayor movimiento -la de Carlos González, exconcejal de Paraná y amigo íntimo del fallecido intendente de la capital, Sergio Varisco- y la otra fue dada de baja por la Justicia Electoral. Se trata de Entrerrianos por la Libertad, liderada por Carina Ivascov, enrolada en el Peronismo Republicano que propone Miguel Pichetto. La propuesta no pasó los filtros de la Junta Electoral de la alianza, que detectó avales de personas que no habían dado su consentimiento, además de avalistas fallecidos, firmas duplicadas y trazos similares en varias rúbricas, lo cual daba cuenta de que habían sido truchadas. Poco después, el juez Federal con competencia en materia electoral, Leandro Ríos, confirmó esas infracciones y prohibió definitivamente que participe.

Asimismo, por afuera de Juntos por Entre Ríos, comenzó a jugar en la campaña una lista liderada por Lucía Varisco. La propuesta, presentada a última hora del sábado que cerraban las presentaciones, está enmarcada en el Partido Fe, que comandara el fallecido dirigente sindical Gerónimo "Momo" Venegas. Con ese sello, la actual diputada provincial e hija del exjefe comunal de Paraná, salió con los tapones de punta contra Frigerio. "Estoy convencida de que cualquier proyecto de futuro nada tiene que ver con quienes se han dedicado a imponer decisiones, han buscado socavar al radicalismo en todo este tiempo y pretenden gobernar una provincia que ni siquiera conocen, encima después de haber cumplido un rol clave en el peor gobierno de la historia democrática de nuestro país en términos económicos, sociales e institucionales", consignó Varisco. Asimismo, vale decir, es legisladora por Juntos por el Cambio, su padre fue intendente por ese espacio y de hecho se candidateó nuevamente en 2019 para el puesto, poco antes de ser condenado a seis años y medio de prisión por sus vínculos con el narcotráfico. No por ello se ahorró fuertes calificativos a la hora de hablar del exministro: "El radicalismo no puede someterse a la voluntad de arribistas y oportunistas que quieren hacer de la provincia su reducto luego de que vieron fracasar sus planes en la nación y en la ciudad de Buenos Aires".

El peronismo empieza a moverse

Luego de confirmarse que sólo participará una lista dentro del Frente de Todos -una segunda propuesta naufragó por ausencia de documentos necesarios para ser habilitada- el justicialismo entrerriano y sus aliados salieron a la cancha en los últimos días. Lo primero que se conoció fue una foto de Enrique Cresto, precandidato que encabeza, con Dolores Etchevehere. La militante del Frente Patria Grande -cuya máxima referencia nacional es Juan Grabois- anunció el día que cerraban las presentaciones que finalmente no competiría y apoyaría la nómina liderada por el concordiense. En ese sentido, la postal de un encuentro entre ambos tuvo como objeto sellar ese respaldo. "Se comprometió a ponerse a la cabeza en la lucha por la recuperación de las tierras de la Escuela Agrotécnica Nº 151, avanzar en el proceso de transición a la agroecología, impulsar la creación de nuevas comunidades rurales organizadas y desarrollar procesos de economía popular", consignó luego la hermana del exministro de Agroindustria macrista, Luis Etchevehere, con quien mantiene fuertes disputas legales, políticas y familiares.

A las pocas horas, Cresto posó junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En sus redes sociales, el concordiense resaltó: “Valoro las palabras de la compañera Cristina, su visión geopolítica de América Latina y su profundo compromiso con la construcción de una Argentina más justa y solidaria”.

"Todos los que son candidatos deben dejar sus cargos porque es una regla ética que quiero preservar. La pérdida de Daniel (Arroyo), Agustín (Rossi), Enrique Cresto, Martín Gill y Vicky Tolosa Paz es muy grande", manifestó días atrás, Alberto Fernández. Por el momento, pese a ello, Cresto se mantiene como director del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento -Enohsa-, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas al cual accedió cuando el actual presidente llegó a la Casa Rosada. De hecho, se sigue mostrando muy activo en sus redes sociales, donde da a conocer obras y proyectos financiados por la repartición. Desde el entorno del postulante, en contacto con El Destape, prefirieron el silencio.

El otro que debería abandonar su cargo, siguiendo las palabras del jefe de Estado, debería ser Tomás Ledesma, tercer precandidato, que actualmente ocupa la Subsecretaría de Relaciones Municipales, dependiente del Ministerio del Interior. Desde el círculo del postulante le garantizaron a El Destape que su cargo está "a disposición", pero no ha habido novedades al respecto.

Los otros tres precandidatos también ocupan cargos actualmente -Carolina Gaillard, la Nº 2, es diputada nacional; Brenda Ulman, la Nº 4, es secretaria de Juventud de la provincia; y Lucas Larrarte, el 5º, es intendente de San Salvador-, pero se da por entendido que los dichos de Fernández apuntan a quienes ocupan roles ligados al Poder Ejecutivo. Del otro lado, Mauricio Davico, 5º en la lista de Frigerio, se tomó licencia como intendente de Pueblo Belgrano, algo parecido a lo de Alejandra Rodenas, vicegobernadora de Santa Fe.

En las últimas horas, los precandidatos justicialistas mantuvieron contacto con referentes sociales de Paraná. Fue en un encuentro virtual, con la presencia la vicegobernadora, Laura Stratta, y del intendente de Paraná, Adán Bahl. Dos pesos pesados, que algunos anotan en la carrera para 2023, junto con el propio Cresto. Allí expresaron su respaldo a la lista del Frente de Todos. "Son tiempos difíciles, son tiempos de hacer lo que sabemos, que es estar cerca de la gente. Por eso necesitamos un Congreso que continúe este rumbo, que debata políticas serias. Un Congreso que acompañe a nuestro Presidente y a nuestro Gobernador en el camino del crecimiento, de la esperanza y del futuro. Para seguir reconstruyendo a la Argentina lo necesitamos a Enrique, a Caro, a Tomas, a Brenda y a Lucas para que debatan las mejores leyes para los argentinos y para los entrerrianos", sintetizó el jefe comunal de la capital.

En cuanto a la campaña propiamente dicha, Cresto se mantiene, por el momento, más enfocado en su trabajo en el Enohsa. Como se consigna habitualmente, no hay mejor campaña que una gestión. Más allá de eso, ha elevado su tono y ha hablado de la crisis heredada del macrismo. Evita, por el momento, hablar directamente de Frigerio. Gustavo Bordet, gobernador y presidente del PJ entrerriano también. Del otro lado, la actitud es similar: Frigerio no le pega directamente al gobierno provincial ni habla del concordiense en términos personales. ¿Pacto de no agresión? Como sea, algunos creen que todavía es temprano para meterse en el ring a matar o morir, con lo cual se aguardan cruces más fuertes conforme avancen los días.