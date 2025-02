Tras su procesamiento, reapareció Alberto Fernández: "El juez no respondió ninguno de mis argumentos"

Después de su procesamiento, reapareció Alberto Fernández.

Después de que el juez Julián Ercolini procesara a Alberto Fernández en la causa que lo investiga por presunta violencia de género contra Fabiola Yáñez, el expresidente aseguró que Ercolini no respondió "ninguna" de sus "argumentaciones". En diálogo con El Destape 1070, puso el foco en que el procesamiento salió en medio del escándalo por la estafa cripto propiciada por Javier Milei. "No es casual que el juez haya precipitado estre procesamiento en el día de hoy", dijo.

"Esta es una causa donde le Gobierno está directamente vinculado", declaró Fernández, y siguió: "No es casual que el abogado de Fabiola haya sido uno de los que salió a defender y justificar la estrepitosa estafa de la que participó y fue autor Javier Milei".

El ex jefe de Estado remarcó que "aparecieron dos abogados como patrocinantes de Fabiola" que no sabe "quién los paga". "Me temo que la SIDE", comentó. "Ayer salió el abogado de Fabiola a defender a capa y espada lo hecho por Milei. No tengo ninguna duda de que hubo dinero que se le dio a Fabiola para hacer esto", añadió.

Las críticas a Ercolini

"No esperaba otra cosa del juez Ercolini", subrayó Alberto Fernández en su reaparición pública tras el procesamiento. "He sido muy crítico con su conducta de juez. Fui crítico cuando procesó a Cristina Kirchner en la causa de Vialidad, fui crítico cuando procesó a Gils Carbó, fui crítico cuando ordenó la detención de Cristobal López y Fabián de Souza, fui crítico cuando exoneró de responsabilidad en la patética causa de los cuadernos a los directivos de Techint con el argumento de que habían pagado coimas en estado de necesidad", continuó.

Fernández fue muy crítico del juez Julián Ercolini.

Asimismo, explicó: "Soy crítico ahora en que dicte este procesamiento sin darme respuesta a ninguna de las cosas que planteé en mi alegato, en mi declaración indagataria, donde contesté una por una las imputaciones y demostré las falacias de lo que se decía".

"Es poco serio", puntualizó sobre Ercolini, a quien describió como "el Bonadío del Siglo XXI". "Es un juez que deja muy mal parada a la Justicia. Es parte de esa cofradía que se llama Comodoro Py, que es una corporación que se defiende entre sí, para mantener el privilegio", agregó.