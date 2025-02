Procesaron a Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue procesado este lunes a la tarde por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. El juez federal Julián Ercolini lo procesó por los delitos de "lesiones leves agravadas" por haberse cometido "en un contexto de violencia de género" y contra su pareja en "dos oportunidades; y "amenazas coactivas".

Fuentes judiciales informaron al portal Infobae que Alberto Fernández "recibió un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes" y el magistrado "levantó su prohibición de salida del país". “Considero que se han recabado varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y continúo que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yañez”, sostuvo Ercolini en su resolución de 184 páginas en la que calificó como “determinante” la asimetría de poder entre los dos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Como todo supuesto de violencia de género, éste también se encuentra asentado en una relación asimétrica de poder entre Fernández y Yañez. Así el desarrollo personal, profesional, la vida política y pública del imputado se encuentra por demás acreditado y se ve contrastado con el desarrollo que tuvo la víctima, incluso luego de iniciar la relación con el nombrado, se observa un bajo perfil. Así, dicha asimetría habría estado presente desde el inicio de la relación y fue determinante para la configuración de las distintas violencias verificadas”, afirmó el juez.

Qué dijo Alberto Fernández en Comodoro Py

El ex presidente se presentó en Comodoro Py el martes 4 de febrero en el marco de la causa por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez y rechazó las acusaciones. "Nunca ejercí violencia física, psicológica o económica sobre Fabiola Yánez", sostuvo Fernández en una publicación en redes sociales previo a compartir su declaración completa. El ex presidente se negó a responder preguntas del juez y la fiscalía por considerar que "carecen de condiciones éticas" para juzgarlo y acusarlo.

En el escrito que presentó, consideró como un "allanamiento indebido" de su casa, la prohibición "sin causa" de dejarlo salir del país, el "inútil" secuestro de su teléfono celular y el rechazo de "pruebas testimoniales trascendentales" para dilucidar el caso. "Han violentado elementales reglas y recomendaciones que hacen al debido proceso", denunció el ex presidente quien insiste con un pedido de recusación al juez Julian Ercolini dado el vínculo de años que mantienen y que sería la justificación, según Fernández, de su accionar. El ex presidente sostiene que Ercolini lo "detesta" y que actúa por "venganza".