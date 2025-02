Alberto, en Comodoro Py: "Jamás ejercí violencia sobre Fabiola"

Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py

El ex presidente Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py este martes en el marco de la causa por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez y rechazó las acusaciones. "Nunca ejercí violencia física, psicológica o económica sobre Fabiola Yánez", sostuvo Fernández en una publicación en redes sociales previo a compartir su declaración completa. El ex presidente se negó a responder preguntas del juez y la fiscalía por considerar que "carecen de condiciones éticas" para juzgarlo y acusarlo.

El ex mandatario arribó a Comodoro Py 2002 a las 10.10 de la mañana y se retiró a las 11.30 sin formular declaraciones a la prensa, en medio de un estricto operativo de seguridad montado en el cuarto piso de los tribunales, sede del Juzgado.



El ex presidente comenzó su escrito con una denuncia sobre lo que consideró un "allanamiento indebido" de su casa, la prohibición "sin causa" de dejarlo salir del país, el "inútil" secuestro de su teléfono celular y el rechazo de "pruebas testimoniales trascendentales" para dilucidar el caso. "Han violentado elementales reglas y recomendaciones que hacen al debido proceso", denunció el ex presidente quien insiste con un pedido de recusación al juez Julian Ercolini dado el vínculo de años que mantienen y que sería la justificación, según Fernández, de su acciónar. El ex presidente sostiene que Ercolini lo "detesta" y que actúa por "venganza".

El ex presidente también apuntó a Ercolini, sus allegados de confianza y el fiscal por la filtración de chats y la imagen de Yáñez con el rostro moretoneado. Dijo que aparecieron en la prensa tomandos del celular de su secretaria María Cantero quien estaba siendo investigada por otra causa y en otro tribunal. Sobre la foto en la que Yáñez aparece golpeada, dijo: "Ya adelanto que resulta falso". Y continuó: "Luego de esa, muchas informaciones se filtraron". También hizo alusión al cuadro "psiquiátrico y adictivo" de Yáñez.

En su defensa sostuvo que la relación con Ercolini se "desgastó" por el "tiempo y los criterios" que aplicaba en las causas contra la ex presidenta Cristina Kirchner, Cristóbal López y Fabián De Souza y Alejandra Gils Carbó. "Nuestra enemistad, es irreparable. Desde mi denuncia se profundizó, pero Ud. la niega con el sólo propósito de tomar venganza por las cosas que con toda razón públicamente le atribuí", graficó.

Qué dijo sobre la denuncia por violencia de género contra Fabiola Yáñez

Fernández comenzó el apartado sobre su vínculo con Yáñez relatando su primera infancia y juventud y cómo quedó al cuidado de su abuela y ella tuvo que afrontar la cruanza de su hermana Tamara. "He debido ocupar parte de esta declaración detallando todos estos aspectos porque entiendo que allí está la génesis de los problemas psiquiátricos que desde siempre han aquejado a Fabiola", argumentó el ex presidente. Dice que al conocerla comenzó a notar los "altibajos" en los ánimos de su entonces pareja. Recordó "pozos depresivos" y dice haberle insistido con reforzar su tratamiento psicológico. "A medida que nos frecuentábamos más, comencé a notar su tendencia a consumir alcohol", sostuvo en otro tramo.

Recordó que un tiempo después de conocerse, en mayo de 2016, formalizaron la pareja en un viaje al exterior. También se refirió a la interrumpición del embarazo y sostuvo que fue una decisión de Yáñez. Dijo que Yáñez hizo un breve tratamiento en una insituticón médica que dirijía Facundo Manez y que allí le diagnosticaron "trastorno de personalidad por bipolaridad. Adicción al alcohol con síndromes de abstinencia”.

Ahora, el juez Ercolini quedó en condiciones de definir si lo procesa, dicta falta de mérito o sobresee. La indagatoria se concretó después de dos postergaciones el año pasado a raíz de diferentes recursos que presentó la defensa del ex mandatario.