El ex presidente Alberto Fernández

El ex presidente Alberto Fernández volvió a los tribunales de Comodoro Py este lunes y lo volverá a hacer mañana para continuar con las dos causas en su contra dado que ya terminó la feria judicial. El ex presidente enfrenta dos casos desde que abandonó la Casa Rosada en diciembre de 2023: uno por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez y otra conocida como causa Seguros, en la que está imputado por presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Fernández se hizo presente hoy en los tribunales de Retiro para participar de una audiencia ante el camarista de la Sala II Roberto Boico en la que pidió apartar al juez federal Julián Ercolini de la causa seguros según indicó Noticias Argentinas. La abogada de Fernández, Mariana Barbitta, presentó al magistrado transcripciones de presuntos intercambios de mensajes entre Fernández y Ercolini entre 2017 y 2018. En su turno, el ex presidente argumentó que Ercolini busca dejarlo "preso" en esta causa porque "lo detesta" y actúa en "venganza". Reiteró el pedido de recusación y pidió apartarlo del caso.

A partir de los chats presentados hoy, el juez Boico deberá decidir si existe "enemistad manifiesta" por parte de Ercolini o no. Fernández fue indagado el 27 de noviembre pasado y esta semana concluirá la ronda de declaraciones indagatorias. Ahora el juez debe definir su situación procesal y la de los demás acusados ya indagados, entre ellos su ex secretaria privada María Cantero y su marido y "broker" de seguros Héctor Martínez Sosa, sospechado de haber sido beneficiario por Nación Seguros en la intermediación de la mayor parte de las contrataciones investigadas. Se investigan delitos en la gestión de pólizas de seguro para organismos públicos.

La ex secretaria privada de Alberto Fernández María Cantero ingresa a declarar junto a sus abogados en la Causa Seguros

Según la acusación del fiscal Carlos Rivolo, con la firma de un decreto que dispuso que todas las dependencias públicas debían contratar seguros través de "Nación Seguros SA", se abrió la puerta a una intermediación de "brokers" innecesaria y a un "direccionamiento irregular" en esas contrataciones entre 2019 y 2023. Se calcula que Martínez Sosa habría cobrado con su empresa 360 millones de pesos en comisiones, pero esta cifra aumenta si se comprueba que usó otras compañías vinculadas a su persona.

La causa por violencia de género

El ex presidente tiene otra causa abierta y por la que tendrá que presentarse mañana a una declaración indagatoria. Fernández ya está imputado por lesiones agravadas, violencia de género y coacción contra la ex primera dama Fabiola Yañez, aunque su defensa volvió a presentar recursos para intentar suspender el trámite.

Según consignaron fuentes judiciales a la Noticias Argentinas, la defensa del ex presidente presentó hoy distintos recursos con miras a lograr una nueva suspensión de la audiencia y que eran analizados por el fiscal federal Ramiro González y el juez Julián Ercolini. Mientras tanto, el ex presidente debe presentarse este martes a las 11 en Comodoro Py 2002, luego de diferentes postergaciones el año pasado a raíz de presentaciones de su defensa.

El ex mandatario está imputado por "lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones". Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena. La abogada de Fernández, Silvina Carreira, intentó ya sin éxito apartar al magistrado del caso en base a un presunto "temor de parcialidad".

Con información de Noticias Argentinas