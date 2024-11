Acusan a Alberto Fernández de violar la orden de restricción contra Fabiola Yáñez

El juez Julián Ercolini, que lleva adelante la causa de violencia de género que involucra al ex presidente de la Nación Alberto Fernández y su ex pareja Fabiola Yáñez, intimó al ex mandatario a dejar de comunicarse con la ex Primera Dama. Fernández habría transgredido la restricción perimetral impuesta en la causa judicial.

Según NA, esto sucedió luego de que Mariana Gallego, la abogada de Yáñez, hiciera una presentación donde se detalla que Fernández le envió dos mensajes de WhatsApp a la madre de su segundo hijo. "Mi mandante entiende que esta comunicación tuvo por claro objeto perturbar la estabilidad emocional de la Sra. Yáñez e incluso podría considerarse una violación a la medida cautelar dictada", sostuvo la letrada.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En respuesta a esto, el juez Ercolini le pidió a Alberto Fernández que se abstuviera de comunicarse tanto con Fabiola Yañez como con cualquiera de sus familiares. "Intímese [...] a Alberto Ángel Fernández a través de su defensa a cesar de forma inmediata todo acto de perturbación o intimación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yañez, tanto en el espacio analógica como en el digital, conforme ya le fue impuesto en el resolutorio dictado el pasado 6 de agosto", dice el escrito del juez.

Y agrega: "El nombrado no podrá contactarse con los familiares de Yañez por cuestiones que excedan el vínculo con el hijo que tienen en común, y dicho contacto deberá ser previamente autorizado por la progenitora", sostuvo el magistrado.

"Asimismo, hágasele saber que de persistir con dicho accionar, ante la reiteración de incumplimientos de esta naturaleza, estos podrán ser considerados como actos de obstrucción a la justicia", se indica.

Según trascendió, uno de los mensajes de Fernández a su ex pareja fue una nota periodística titulada "Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yáñez", donde se cuestionan las declaraciones de la madre y la hermana de la ex presidente. El otro mensaje le envió una publicación de la red social X, de la que no se brindaron detalles.

Alberto Fernández pidió apartar al fiscal que lleva la denuncia de Fabiola Yáñez

El mes pasado, Fernández pidió a la Justicia que aparte al fiscal federal Ramiro González de la causa que investiga la denuncia por violencia de género presentada por la ex primera dama Fabiola Yáñez. A través de su abogada, Silvina Carreira, presentó la solicitud por "absoluta pérdida de confianza" y "afectación a los principios de objetividad, legalidad y oficialidad" de la investigación, de acuerdo a Noticias Argentinas.

La presentación se hizo un día después de que España cerrara el trámite para realizar una pericia al celular de Yañez porque la ex primera dama faltó a dos citaciones, lo que motivó que el fiscal requiriera nuevas medidas de prueba vinculadas a teléfonos de otros allegados a la pareja. "La investigación no se ha llevado adelante con la responsabilidad que ello requiere", advirtió la defensa de Fernández en el escrito presentado al juez federal Julián Ercolini.