El periodista y conductor Roberto Navarro le respondió a Luis "Toto" Caputo quien había negado la devaluación y exigió su renuncia ante la crisis cambiaria. En ese sentido, insistió que la divisa norteamericana podría irse a los 2.000 pesos si Javier Milei no realiza antes una devaluación controlada.

En un nuevo editorial en El Destape 1070, Roberto Navarro cuestionó la gestión de Javier Milei y apuntó contra la crisis cambiaria que está atravesando la administración libertaria para mantener la inflación. "Están reventando la guita del Fondo de Garantía de los jubilados para mantener el precio a 1200", apunto y disparó contra Caputo: "Usas la guita de los jubilados para darle a tus amigos".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La respuesta de Roberto Navarro a Luis Caputo

Navarro apuntó contra Caputo que “no se le ocurrió mejor manera de defenderse que atacando al Destape porque publicó dos días seguidos cuántos millones de dólares está reventando de la guita de los jubilados para mantener el dólar a 1200 y se los da a sus amigos y a él mismo que tiene sociedades anónimas”.

“Le saca la guita a los jubilados y se la da para que se la lleven a menos de 1200 pesos, un precio que todos los indicadores del mundo, desde el BIMAC y otros indicadores, te dicen que es regalado”, disparó y apuntó: nEsto es una estafa y no se le ocurre otra cosa que agredirnos”.

“Y vos, Caputo, ¿sabes qué? Yo no endeudé el país a 100 años como hiciste vos con Macri. Yo no reventé 15 000 millones de dólares en dos meses como hiciste vos en 2018 con Macri. Yo no le pagué a mi propia consultora comisiones sobre la deuda que yo mismo tomaba. Yo no subí el dólar un 118% cuando asumió Milei y se fue todo a la mierda. Yo no fui procesado por defraudación por administración infiel gravada, cometida en perjuicio de la administración pública cuando tomaste una deuda de 45 000 000 dólares con el Fondo”, respondió Navarro a Caputo.

Y siguió: “Yo no tuve un proceso por usar mi consultora y quedarme con comisiones sobre la deuda que yo mismo tomaba y te sacaron los dos procesos porque la justicia es una joda en el país, es una joda en el país para que asumas”.

E insistió con la denuncia por el valor del dólar: “Y esto es una estafa, o sea, es la guita de los jubilados para darle a tus amigos y a vos mismo, porque estoy seguro que estás haciendo negocio con esto, Ya nosotros te denunciamos por el dólar futuro, ni bien asumió Macri. Cuando todos le estaban chupando las medias, nosotros te denunciamos y fuiste procesado por eso y ahora te vamos a denunciar por esto”.