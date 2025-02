El dólar se va a la mierda: el editorial de Roberto Navarro

El periodista Roberto Navarro advirtió que "el dólar se va a la mierda", como muestra la necesidad del Banco Central de intervenir en el mercado del contado con liquidación (CCL) gastando unos 400 millones de dólares. En ese sentido, agregó que la divisa norteamericana podría irse a los 2.000 pesos si Javier Milei no realiza antes una devaluación controlada.

"El presidente, Javier Milei, está desesperado porque el dólar se va a la mierda. Salió ayer a hablar a la mañana pensando que él podía calmar a los mercados. ¿Cómo sabés qué está pasando con el dólar? Tenés que tener dos datos: uno, cuánto vale; y otro, cuánto gasta el gobierno para tenerlo a ese precio", explicó Navarro tras la entrevista que Javier Milei dio en A24 el lunes a primera hora, tras falsos rumores de renuncia de Luis Caputo durante el fin de semana.

Navarro agregó que "si el Gobierno gasta mucho, decís '¿cuántos días le quedan gastando así?'". Y recordó que "ayer (el BCRA]) gastó 400 millones de dólares para mantener los dólares paralelos" interviniendo en el CCL. "La mayoría los gastó de la ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Caputo, que ya estafó a los argentinos con Macri, está usando la guita de los jubilados para financiarle el dólar barato a los que se la quieren llevar", señaló.

"Cuando se le acabe la guita y el dólar se vaya a 2.000 pesos, a vos te va a joder en los precios del supermercado. Los que hicieron carry trade con el precio del dólar asegurado ya se la llevaron. Se la están llevando porque el riesgo país estaba a 550 a principio de año y ahora está en 670. Están vendiendo y yéndose. Toda la guita de los jubilados la está usando en el dólar CCL, que es para llevársela", desarrolló el periodista.

Navarro contó que "por eso dicen que Caputo está peleado con Milei. Ayer, Caputo iba a dar una nota en el stream Carajo. Dicen que la grabó y todo, pero no la pasaron". Y, en cambio, "el día empezó con el presidente de la Nación yendo a un estudio de televisión. Se levantó temprano y se fue para salvar el dólar, pero el dólar le explotó y tuvo que reventar 400 millones de dólares".

"Si querés gastar eso todos los días, son 10.000 millones de dólares por mes. Haciendo lo que hace él, en todo un mandato serían 500.000 millones de dólares. No tiene ni 10.000 millones No puede soportar este tipo de cambio. Por eso, Domingo Cavallo le dijo: 'Devaluá vos, ponéle vos el precio, porque no llegás a la elección y se te va a 2000 o 2500 pesos'", cerró.