José Luis Gioja denunció a la oposición por buscar otro caso Nisman

El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, repudió el comunicado del macrismo sobre el crimen del ex secretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez y aseguró que la oposición "quería tener otro Nisman", denunció que se quiso "carroñear" políticamente un caso policial y habló de la existencia de un clima destituyente que busca que Alberto Fernández no termine su mandato.

"Lo que hizo una minoría de la oposición con el caso de Fabián Gutiérrez es repudiable", dijo Gioja sobre el comunicado firmado por referentes de Juntos por el Cambio en el que le denunciaron al crimen como "de gravedad institucional" y buscaron relacionar el caso con la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Trataron de carroñear en un caso policial. Era claro que esto no tenía nada que ver con las declaraciones de Fabián Gutiérrez”, sostuvo Gioja en referencia a la causa de las fotocopias de los cuarernos del ex chofer Oscar Centeno. "Las declaraciones de Fabián Gutiérrez no tuvieron ninguna trascendencia", añadió Gioja en diálogo con El Destape Radio.

El diputado sanjuanino afirmó que el macrismo "quería un Nisman 2 para complicar al Gobierno". Insistió que el comunicado y el uso político que la oposición hizo del crimen ocurrido el fin de semana en El Calafate "es repudiable por donde se lo mire". El comunicado de una porción del macrismo generó un clima interno denso dentro de la ex alianza opositora: muchos se despegaron de la titular del espacio, Patricia Bullrich, quien fogoneó en los medios la vinculación política de Gutiérrez con el kirchnerismo y radicalizó el discurso de sectores opositores.

"Quieren conspirar contra un Gobierno democrático al que estamos dispuestos a defender", afirmó Gioja e hizo referencia a algunos medios que buscan limar el poder de Alberto Fernández en plena pandemia mundial por el coronavirus. “Una conductora de televisión se preguntaba si Alberto Fernández iba a terminar el mandato y eso no puede pasar. Son provocaciones que deben tener algún límite", sentenció el sanjuanino. "Evidentemente en la oposición hay sectores que no quieren que Alberto Fernández complete su mandato", dijo.

Para el gobierno hay un "clima destituyente"

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, salió al cruce de la convocatoria de ciertos sectores afines al macrismo para una marcha contra el Gobierno para el 9 de julio y señaló que “intentan crear un clima destituyente en base a falsedades”. Asimismo destacó que “no tenemos temor” y planteó que “los opositores que sólo quieren desgastar al Gobierno para posicionarse hay que tenerlos identificados y tratar de no cometer errores”.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario agregó que “aparece una oposición con los sectores más recalcitrantemente de derecha y con el aliento de algunos medios de comunicación que no tienen ningún tipo de límite” y cuestionó que “el carancheo político que han hecho sobre el cadáver de Fabián Gutiérrez es una canallada política”.