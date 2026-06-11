Denuncian que Sadir saquea los recursos de Jujuy: "Quiere instalar que no hay plata"

En medio del asfixiante contexto económico que padecen los trabajadores de Jujuy, el diputado provincial Gastón Remy sostuvo que los datos oficiales de recaudación y coparticipación desmienten el discurso del gobernador Carlos Sadir sobre una supuesta crisis fiscal que impediría mejorar los sueldos o ampliar la inversión pública. Según afirmó, la discusión no pasa por la veracidad de los números sino por la interpretación que se hace de ellos. "El Gobierno intenta instalar que no hay plata para desactivar cualquier reclamo salarial", afirmó.

“No hay un derrumbe de la coparticipación ni de la recaudación provincial”, señaló el legislador, aunque aclaró que ambos ingresos vienen creciendo por debajo de la inflación, situación que atribuyó a la caída del consumo interno producto de la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

En el marco de las negociaciones con las provincias para conseguir apoyos en el Congreso, el Gobierno nacional reactivó en marzo pasado el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), transferencias de la Nación a las provincias no automáticas, que no se rigen por los porcentajes de la coparticipación federal. Entre 2024 y 2025, el territorio jujeño percibió $9.500 millones.

Remy explicó que el incremento de coparticipación registrado en mayo responde principalmente al ingreso del Impuesto a las Ganancias, una situación que también se observó en años anteriores. Por ello, consideró incorrecto hablar de una crisis de ingresos que comprometa el pago de salarios estatales. “La realidad es que la situación no es holgada, pero tampoco es de asfixia financiera”, afirmó.

El legislador también apuntó contra la escasa información pública disponible sobre las empresas estatales y los fondos administrados por el Gobierno provincial. Al analizar la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2024, destacó que la provincia mantiene más de 453 mil millones de pesos depositados en entidades financieras, aunque no existe información oficial sobre el rendimiento de esos recursos ni sobre su destino. “El Estado incrementó los fondos disponibles en el sistema financiero, pero no sabemos cuánto generan ni cómo se utilizan esos intereses”, indicó en declaraciones para Somos Jujuy.

Según sus cálculos, los rendimientos financieros de esos fondos permitirían construir alrededor de 50 viviendas sociales por mes, en un contexto donde el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy prácticamente dejó de desarrollar nuevos complejos habitacionales.

Para el legislador, el supuesto cambio de matriz productiva impulsado durante los últimos años no logró modificar la estructura fiscal de la provincia. “Después de años de hablar de minería, energía solar y desarrollo productivo, seguimos discutiendo si la coparticipación alcanza para pagar los sueldos. Eso demuestra que el esquema fiscal sigue siendo el mismo”, sostuvo. En ese sentido, consideró que las políticas impulsadas a nivel nacional y acompañadas por sectores del oficialismo provincial terminaron afectando los ingresos futuros del Estado al reducir o eliminar impuestos para grandes empresas.

Facturas de luz con subas del 3.000% por el ajuste de Milei y sueldos licuados por Sadir

La política energética implementada por la gestión de Javier Milei, centrada en la eliminación de subsidios y el alza de precios mayoristas, provocó un grave impacto en territorio jujeño y el norte del país. El vocal primero de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones de la Provincia de Jujuy (SuSePu), Hugo Montaño, advirtió que, desde noviembre de 2023, los incrementos en la región alcanzaron niveles exorbitantes, con subas que oscilan entre el 2.400% y el 3.000%.

Mientras el gobernador Carlos Sadir plancha paritarias y rechaza negociar con los gremios, el salario de los jujeños se deteriora considerablemente. En este contexto de crisis y ajuste, Montaño señaló que "la situación es difícil para las familias, porque los servicios aumentan constantemente y eso afecta directamente el bolsillo”.

El funcionario del SuSePu explicó que el fuerte incremento tarifario se profundizó a partir de diciembre de 2023. “En ese momento la inflación era más alta, pero se aplicó una política de ajuste desproporcionada que impactó negativamente en toda la región”, sostuvo.

De esta manera, vinculó la suba de las boletas con los cambios en el esquema de subsidios implementados por el Gobierno nacional. “Se produjo una reconversión con la segmentación en tres niveles: N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios), junto con una política que apunta a la quita progresiva de subsidios hasta 2026”, explicó en declaraciones para Despertar 630.

Además, advirtió que este proceso genera incertidumbre, especialmente en regiones vulnerables. “Nos preocupa porque en Jujuy tenemos amplias zonas de la Puna y la Quebrada que no están integradas al sistema nacional, por lo tanto quedan excluidas de algunos beneficios”, señaló.