Alerta total en el Gobierno por lo que contó Tenembaum sobre Adorni: "Chorro"

Alerta total en el Gobierno por lo que contó Tenembaum sobre Adorni.

El periodista Ernesto Tenembaum cargó con dureza contra Manuel Adorni luego de que se conociera que el jefe de Gabinete y su esposa, Betina Angeletti, adhirieron al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno.

Durante su programa en Radio con Vos, el conductor sostuvo que la medida podría dificultar eventuales investigaciones sobre el origen de determinados fondos y cuestionó la conducta del funcionario.

Al analizar los alcances del régimen, Tenembaum aseguró que la normativa limita las posibilidades de control sobre el origen de determinados activos. "El Régimen de Inocencia Fiscal establece que vos, si te inscribís, ARCA no puede mirar el origen de la plata que vos tenías", explicó.

A partir de esa premisa, planteó un escenario hipotético vinculado al funcionario. "Cuando va a la Justicia, Adorni va a decir 'mi plata es de mi mujer'. ¿Y de dónde sacó? 'No sé, preguntale a ella, pero blanqueó, no tiene por qué explicar de dónde sacó'. Y entonces para la Justicia es muy difícil perseguirlo", sostuvo.

Alerta total en el Gobierno por lo que contó Tenembaum sobre Adorni.

La "impunidad" de Adorni

El periodista consideró que la normativa, aplicada a este caso, termina provocando "una situación clarísima de impunidad". Tenembaum también expresó su malestar por la decisión del funcionario y cuestionó el mensaje que transmite hacia la sociedad. "A mí me da una vergüenza que haya gente que sea funcionario público que haga una cosa así", señaló. "Si hay una confesión de parte para un chorro, es lo que están haciendo. Él, como jefe de Gabinete, tiene que tener la entereza, la integridad, de explicar de dónde salió la guita y no de atenerse a la vergüenza que están haciendo", sentenció.