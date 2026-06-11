Golpe internacional a la reforma laboral: reconocen como trabajadores a repartidores y choferes de aplicación

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocerá a repartidores y choferes de plataformas digitales como trabajadores sujetos de derechos como el salario mínimo, sindicalización, negociación colectiva, seguro por accidente y una jubilación. El texto elaborado por la Comisión Normativa sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, al que accedió El Destape, se votará mañana en el plenario de la Conferencia anual de la organización y representará un golpe decisivo sobre la reforma laboral de Javier Milei, que dedica un capítulo íntegro a excluir a esos trabajadores de los alcances y protecciones de la ley de Contrato de Trabajo.

El convenio abarca las relaciones laborales de empleo y las consideradas de independientes que conviven en cualquier economía de plataformas y fija reglas para evitar la existencia de “trabajadores de primera y de segunda”. Para ello, destaca que cuando las labores y remuneración dan cuenta de una relación de trabajo la aplicación debe garantizar los derechos laborales que cada país establece para cualquier persona formalmente empleada. El alcance de este convenio explica que el Gobierno evitara hasta ahora reglamentar el capítulo de empleo en plataformas digitales bajo la premisa de que la OIT haría un señalamiento en esta línea.

Para el ente multilateral una plataforma digital se define como la organizadora del trabajo en línea o en una zona geográfica determinada que se vale de sistemas automatizados para la toma de decisiones, en tanto que a los trabajadores de esas apps se los considera como una persona empleada o contratada de manera independiente, de acuerdo a la clasificación que correspondiese.

En cualquier caso el convenio garantiza la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva como principios fundamentales del trabajo tanto para empleados como para independientes. Para todos ellos corresponde una remuneración que no debe ser menor al salario mínimo establecido por cada país. Asegura, además, una cobertura de prevención y protección frente a accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como una garantía de que no deberán desempeñar tareas cuando peligre su vida o salud sin que ello derive en castigos o consecuencias negativas en la evaluación de su desempeño por parte de la plataforma.

Qué pedirá la OIT

También asegura el derecho para los choferes y repartidores de recibir la información verificada y comprensible de las condiciones de trabajo y contratación y del uso de sistemas automatizados que impactan en las condiciones de trabajo. De igual forma deberán recibir explicaciones de las decisiones automatizadas o algorítmicas que les resultaren perjudiciales y tendrán derecho a una instancia de revisión frente al despido o deudas dinerarias.

El convenio prevé el derecho de los trabajadores a solicitar el acceso y rectificación de sus datos personales procesados por las apps y establece que cada empleado podrá acceder a la cobertura de la seguridad social de su respectivo país más allá de si resulta en la clasificación ser trabajador de pleno derecho o independiente.

El tema del trabajo en plataformas comenzó a discutirse el año pasado en la OIT y en la actual conferencia llevó dos semanas de debate entre los gobiernos y las representaciones obreras y empresarias de los países participantes, entre ellos la Argentina. El texto final se acordó a las 5.30 de la mañana de Ginebra, Suiza (mediodía de este jueves en la Argentina) y el viernes se votará por el pleno sin cambios en el cierre de la conferencia.

El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, experto en trabajo en aplicaciones, fue uno de los participantes en la conferencia de la OIT y en el convenio sobre plataformas. Celebró en diálogo con El Destape el resultado al señalar que “la norma internacional sobre el trabajo en plataformas de OIT reconocerá derechos sobre la relación de trabajo, salarios, negociación colectiva, seguridad social y sistemas automatizados tanto para quienes están clasificados como empleados e independientes y, sobre todo, para millones de trabajadores del mundo que todavía están subclasificados".