Reclamo internacional a Milei: la OIT llamó la atención del Gobierno por una reforma laboral “inconsulta”

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) amonestó al Gobierno por la falta de “diálogo social” y por haber impulsado una reforma laboral a espaldas de sindicatos y cámaras patronales. Lo hizo este miércoles la Comisión de Aplicación de Normas del organismo multilateral en medio de la Conferencia anual reunida en Ginebra, Suiza. La administración libertaria daba por sentado un señalamiento en contra.

La comisión se pronunció sobre las normas internacionales que rigen la “inspección del trabajo” y dictaminó que en lo que va de la gestión de Javier Milei se produjo una “reducción de los recursos humanos, operativos y financieros de que disponen la administración del trabajo y los servicios” de control y verificación del empleo. Tanto en el DNU 70/23 como en la reforma laboral y en varias normativas impulsadas en la actual gestión se verifica una tendencia a desarmar los mecanismos de control sobre el empleo no registrado y otras instancias como el trabajo forzado o el infantil, y a licuar las multas a los empleadores que incurrieran en esas acciones.

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Reclamó “garantizar el buen funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito adecuados y efectivos a nivel nacional, regional y sectorial, y velar por que las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores”, señalan las conclusiones. También instó a “realizar, en conjunto con las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores, una evaluación exhaustiva del funcionamiento y la capacidad del sistema de inspección del trabajo en todo el territorio nacional”.

El estamento de la OIT llamó también a “fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales responsables de la administración del trabajo y la inspección del trabajo” al tiempo que instó al Gobierno a “comunicar a la Comisión de Expertos, a más tardar el 1 de septiembre de 2026, información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones mencionadas y sobre los resultados obtenidos”.

El fuerte reclamo del órgano de la ONU

El planteo del organismo también pareció responder a los planes libertarios de desarmar la Secretaría de Trabajo y subsumir buena parte de sus funciones bajo la estructura del superministerio de Capital Humano, de acuerdo al diseño del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

“La Comisión le dice al Gobierno que hizo una reforma laboral sin consultar a los gremios y a las entidades empresarias a pesar de que un convenio de la OIT lo obliga a hacerlo. También lo emplaza a presentar un informe sobre inspección del trabajo”, resumió el abogado laboralista Matías Cremonte, presente en las deliberaciones de la Conferencia internacional.

El encuentro anual de la OIT se realiza con una comitiva extensa del sindicalismo argentino, tanto de la CGT como de las dos versiones de la CTA. Y una llamativa ausencia del Gobierno argentino, que se limitó a enviar cuadros técnicos entre la diplomacia desplegada en la región pero no al secretario de Trabajo, Julio Cordero, el funcionario que naturalmente debería defender la postura del Ejecutivo.