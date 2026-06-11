Salió al aire: el polémico comentario de Baby Etchecopar sobre el “comedor” de la mujer de Adorni

Manuel Adorni presentó finalmente su declaración jurada, aunque lo hizo luego de su polémico pedido de adhesión (tanto para él como para su esposa, Bettina Angeletti) a la Ley de Inocencia Fiscal, mediante el cual solo está obligado a tributar por sus bienes blanqueados, sin estar obligado a hacer lo propio con aquellos "en negro".

Esto generó gran repudio tanto en las redes sociales como en los diferentes medios de comunicación, quienes encararon este hecho desde distintos ángulos, aunque la inmensa mayoría (aún los más cercanos al Gobierno de Javier Milei) reprobó la determinación del jefe de Gabinete.

Manuel Adorni presentó su declaración jurada este miércoles por la noche.

Baby Etchecopar fue uno de los que cuestionó la ética detrás de la jugada del funcionario, con un editorial muy contundente. Sin embargo, más adelante en su programa Basta Baby (A24), deslizó un comentario más que polémico sobre la pareja de su expanelista.

¿Qué dijo Baby Etchecopar sobre la esposa de Adorni?

En determinado momento del ciclo, discutieron acerca del argumento que usó Adorni para justificar su dinero sin blanquear: que venía de una inversión de años en el mundo de las criptomonedas, donde habría invertido 200.000 dólares y habría ganado cerca de 300.000 más. Sin embargo, esto no convenció a nadie, sobre todo por el pasado del libertario previo a inmiscuirse en el empleo público y cuando era aún un mero seguidor de Javier Milei.

Precisamente para explicar ese punto es que Baby Etchecopar deslizó un comentario más que cuestionable sobre Bettina Angeletti. "Si vos tenés 500 lucas, tu mujer no tiene el comedor así", disparó el trabajador de prensa, desatando la risa de sus demás compañeros. "Claro, el living-comedor", sumó uno de ellos. "Claro, cambias el comedor boludo. Mirá Betina, cuando laburaba ahí con nosotros, habla muy mal de los sueldos del canal", concluyó.

