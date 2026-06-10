Ricardo Quintela celebró un hallazgo que vuelve a poner a La Rioja en el mapa científico mundial

El gobernador Ricardo Quintela celebró el descubrimiento de una nueva especie de reptil gigante que habitó el territorio riojano hace 237 millones de años. A través de sus redes sociales, el mandatario provincial destacó el trabajo realizado por investigadores del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR) y remarcó la relevancia internacional que alcanzó el hallazgo.

La nueva especie, denominada Shakajlura riojanensis, fue identificada a partir de restos fósiles hallados en la Formación Chañares, dentro del Parque Nacional Talampaya. Según los especialistas, se trataba de un depredador de aproximadamente seis metros de longitud que ocupaba la cima de la cadena alimentaria durante el período Triásico, mucho antes de la aparición de los grandes dinosaurios carnívoros.

En un posteo en sus redes sociales, Quintela sostuvo que se trata de un "hallazgo invaluable" que vuelve a posicionar a Talampaya entre los sitios paleontológicos más importantes del mundo. Además, felicitó a los investigadores Lucas Fiorelli, Ariel Cardillo y a todo el equipo científico que participó de la investigación, al tiempo que reafirmó el respaldo de la provincia a la ciencia, la investigación y la preservación del patrimonio natural.

Un depredador que amplía el conocimiento sobre la vida prehistórica

El descubrimiento fue presentado en un estudio científico elaborado por investigadores del CONICET y publicado en la revista especializada Papers in Palaeontology. Los restos fueron recuperados durante campañas paleontológicas realizadas entre 2017 y 2018 en la Formación Chañares, uno de los principales yacimientos fósiles del país.

Los especialistas determinaron que Shakajlura riojanensis pertenecía al grupo Paracrocodylomorpha, un linaje de reptiles considerado pariente lejano de los cocodrilos actuales. A partir del análisis de distintos huesos del cráneo y del esqueleto, los investigadores identificaron características anatómicas que permitieron establecer que se trataba de un género y una especie hasta ahora desconocidos.

El hallazgo adquiere especial relevancia debido a la escasez de registros fósiles de este grupo en el mundo. Hasta ahora, la única especie de características similares identificada en la Formación Chañares era Luperosuchus fractus, descripta décadas atrás. Las diferencias anatómicas encontradas permitieron confirmar que ambos animales coexistieron en la región, aunque pertenecían a especies distintas.

Para la comunidad científica, el descubrimiento aporta nueva información sobre los ecosistemas que existieron hace más de 230 millones de años y refuerza el valor de La Rioja como una referencia internacional para el estudio de la evolución temprana de reptiles, dinosaurios y otros vertebrados que habitaron la Tierra durante el Triásico.