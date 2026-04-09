Universitarios denunciaron que ya perdieron más del 32% de su poder adquisitivo desde que ganó Milei

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) denunció este jueves que los trabajadores universitarios llevan 16 meses consecutivos de caída en sus sueldos y exigió un aumento salarial del 48,7%. El miércoles, la federación hizo una jornada de protesta en contra del ajuste del gobierno de Javier Milei.

"Estamos frente a un deterioro inédito. Hoy un docente que recién empieza no tiene un salario que le permita ni siquiera viajar a dar clases y tomarse un café. No vamos a resignar nuestro salario ni el futuro de la universidad pública", afirmó Daniel Ricci, secretario general de la Fedun.

En el comunicado, la federación señaló que los salarios docentes acumulan 16 meses consecutivos de caída y ya perdieron un 32,8% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023. "Para recuperar ese nivel, deberían incrementarse en un 48,7%", infirieron los trabajadores.

Además, la entidad gremial de docentes de universidades nacionales reclamó que el Gobierno mantiene su postura de no convocar a las paritarias, a pesar de que la Ley de Financiamiento Universitario así lo exige. "Llevamos 16 meses consecutivos de caída salarial. No es un problema técnico, es una decisión política. Vamos a seguir en plan de lucha hasta que se convoque a paritarias y se recupere lo perdido", añadió Ricci.

El fallo a favor de las universidades

La semana pasada, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló para que el Gobierno aplique de manera "inmediata" la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada por el Presidente y otra vez ratificada por el parlamento el año pasado. La resolución judicial hace lugar a la cautelar y dispone, con efectos inmediatos, que el Estado Nacional garantice la aplicación de la ley, suspendiendo cualquier omisión o incumplimiento que afecte su ejecución. En ese sentido, se reafirma la obligación del Gobierno de asegurar los recursos presupuestarios previstos para el funcionamiento del sistema universitario público.

"El PEN (Poder Ejecutivo) debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley", consideró el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, tras el fallo.