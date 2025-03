(VIERNES )Se complica el escenario judicial de Milei en el caso $LIBRA: qué pasará ahora que damnificados fueron tenidos por querellantes

Una serie de decisiones judiciales complica al presidente Javier Milei en las causas que se abrieron por el criptescándalo de $LIBRA. Este jueves, la Cámara Federal porteña revirtió una decisión de la jueza María Servini y aceptó tener a tres damnificados representados por Juan Grabois como querellantes en el caso que tramita en Comodoro Py. A la vez, en la pesquisa que avanza en los tribunales de San Isidro, la jueza Sandra Arroyo Salgado tomó una decisión similar con otros damnificados días atrás. Al ingresar formalmente a estas causas, los perjudicados por la estafa del memecoin podrán ver todos los movimientos del expediente, pedir medidas de prueba, realizar apelaciones y dificultar su cierre si así lo desearan los fiscales intervinientes.

Los damnificados como querellantes: los alcances

Este jueves, los camaristas porteños Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín “Doctrina” Irurzun hicieron lugar a una apelación de tres damnificados en el caso $LIBRA –donde están involucrados Milei y su hermana Karina, entre otros- y revocaron la decisión de Servini de no tenerlos por querellantes. Los tres damnificados cuyos nombres se preservan (J.M, M.P y A.V) son representados legalmente por Juan Grabois –el dirigente es abogado- y los letrados Nicolás Rechanik y Carolina Palacin Roitbarg. A partir de esta jornada, los tres estafados podrán actuar como acusadores privados en el expediente.

Como publicó El Destape, Servini había rechazado el pedido de los damnificados porque consideró que hasta el momento no había en la causa un delito claro del que podrían ser víctimas. Para la magistrada, hasta que se demuestre lo contrario, no está delimitada una estafa y quienes invirtieron en el token $LIBRA sabían que podían perder dinero. A su vez, dijo que no estaba acreditado en la pesquisa que quienes se presentaron como perjudicados de la maniobra hayan efectivamente perdido plata. La cámara rechazó sus argumentos y revocó su decisión luego de realizar una audiencia de la que participaron Grabois, su equipo de letrados y los abogados de dos de los denunciados, Mauricio Novelli y Sergio Morales, quienes son acusados de ser los intermediarios entre los impulsores de $LIBRA y el gobierno.

Respecto al argumento de si se concretó o no la estafa para aceptar a los damnificados como querellantes, los camaristas porteños señalaron que ya se expresaron sobre ese tema en otros tantos casos y lo plantado por Servni no es correcto: “El primero de esos fundamentos contrasta con reiterada jurisprudencia que el Tribunal ha sostenido ante discusiones de este tipo. Según aquella, el derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima. Debe partirse de la hipótesis de los acusadores, sea que a la postre resulte corroborada o no”, señalaron.

En esa línea, Farah, Boico e Irurzun señalaron que en la causa “se impulsó investigar distintas hipótesis jurídicas sobre los hechos. Hechos que se habrían producido en diferentes ámbitos (públicos o privados), con eje medular en el desempeño de altas autoridades del poder central, con sede en esta Capital Federal”. Es que la decena de denuncias radicadas en Comodoro Py apuntan al presidente Milei como el partícipe de una estafa ya que tuiteó a modo de promoción sobre el lanzamiento del token $LIBRA y con eso le dio legitimidad y valor a la memecoin, lo que favoreció a los impulsores de esa criptomoneda, que en cuestión de horas, y por el respaldo del presidente argentino, movió millones de dólares que terminaron en manos de quienes la crearon perjudicando a miles de compradores del token.

En lo que hace a si efectivamente los damnificados que pidieron ser querellantes perdieron dinero con $LIBRA, los camaristas afirmaron: “Desde un principio y después aportaron elementos específicos (links informáticos, capturas de pantalla e incluso a través de una filmación que se exhibió en la audiencia oral ante esta Sala, mostrando el procedimiento de adquisición del criptoactivo y cómo queda constancia de aquél) que demostrarían su carácter de compradores. Las defensas no discutieron ese punto concreto ni se han expuesto razones para sostener mala fe o falta de veracidad de lo documentado”.

Por todo eso, los camaristas concluyeron sobre la apelación que “dentro de los límites que fija la discusión y la función revisora del Tribunal, la pretensión debe ser receptada favorablemente. Tal solución, se entiende, es impuesta por reiterada doctrina sobre la interpretación amplia que siempre se ha tenido a la hora de adjudicar legitimación activa (…)”.

Acto seguido, los jueces advirtieron que por “el carácter particular y tecnológico de una temática eminentemente novedosa” se deberá obtener “opiniones o informes con experticia técnica suficiente con relación a todo lo vinculado a la adquisición del ‘token’ y posterior acreditación de la operación, así como sobre la trazabilidad del dinero” de los damnificados. Es una forma de ratificar de que los ahora querellantes efectivamente perdieron plata por haber invertido en $LIBRA.

Grabois festejó la decisión judicial y calificó lo que sucedió con el criptoescándalo como “una estafa a cielo abierto”. “Estafa que hubiera sido imposible sin el tráfico de influencias de Karina Milei y el resto de los imputados. Los vamos a meter presos y van a tener que pagar centavo por centavo lo que le robaron a los argentinos”, afirmó en la red social X el exprecandidato presidencial y abogado. “Por si no te diste cuenta, no son gente de bien. Son estafadores al servicio de los multimillonarios de aquí y sobre todo de EEUU. No son la Libertad, son la Plutocracia”, cerró su posteo.

La decisión de la cámara porteña es una mala noticia para Milei.

Ahora, Grabois y sus representados actuarán como acusadores privados en el expediente (el fiscal es el acusador público). Con ese rol, al que llegan por ser considerados perjudicados de la maniobra investigada, podrán pedir medidas de prueba y realizar apelaciones para revertir resoluciones tomadas en primera instancia.

El revés para Milei es claro. En primer término, la decisión de la cámara legitima la posibilidad de que haya sucedido una estafa, como señalan los damnificados. En segundo término, al ser parte del proceso y poder apelar lo que resuelva Servini, se dificulta un cierre “sencillo” de la investigación. Un ejemplo: El caso de las visitas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al entonces preisdente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos que reveló este medio se pudo cerrar sin investigar porque no había querellantes. Como el fiscal ante la cámara porteña, José Luis Agüero Iturbe, no apeló una resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi y no había un querellante para hacer aquello que el acusador público no hizo -por consideración jurídica o connivencia-, el caso se cerró con la excusa de que no fueron tantas las visitas –algo que es falso tal como surge del pedido de información pública en que se basaron las notas de El Destape-. Si hubiera habido un querellante podría haber actuado evitando el cierre de la investigación con una apelación en cámara.

En el caso de $LIBRA la presencia de querellantes adquiere gran relevancia por las suspicacias que genera que uno de los hijos del fiscal Eduardo Taiano -que avanza a paso muy lento en la pesquisa- haya sido designado con un cago en el Poder Ejecutivo el año pasado, bajo la órbita de la jefatura de Gabinete.

A esto se suma que en la otra causa en que se investiga el caso $LIBRA y tramita en los tribunales de San Isidro ya habían sido aceptados damnificados como querellantes. Incluso allí ya hubo pedido de medidas de prueba. Esto sucede mientras se define en qué jurisdicción deberá investigarse la criptoestafa, ya que una persona no puede ser investigada dos veces por un mismo hecho y Arroyo Salgado pidió a Servini que se inhiba de seguir interviniendo y le envíe su expediente a ella para acumularlo con su investigación. Qué jueza quedará a cargo de esta investigación que tanto incomoda a Milei aún es un interrogante.