Coimagate: Cómo sigue la causa luego que Spagnuolo se negara a declarar

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó a las 13 este miércoles en los tribunales de Comodoro Py donde fue citado a prestar declaración indagatoria en el marco del Coimagate. Según pudo reconstruir El Destape, el íntimo amigo y abogado del presidente Javier Milei rechazó los hechos que le adjudica el fiscal Franco Picardi, realizó algunas aclaraciones pero se negó a declarar y responder preguntas. Spagnuolo es el tercer acusado que se presenta ante la Justicia y decide guardar silencio. Las pruebas que exponen “una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios/as públicos/as” en la ANDIS durante el gobierno libertario son abundantes. El interrogante que se abre ahora es si alguno de los restantes 12 acusados que están citados para los próximos días seguirán la misma estrategia o alguno de ellos decidirá hablar.

Spagnuolo se presentó ante el juez Sebastián Casanello y Picardi luego de que el jueves pasado el magistrado ordenara una serie de 15 indagatorias a pedido del fiscal, que en un extenso dictamen precisó las diversas irregularidades que descubrió en la ANDIS. En ese escrito, Picardi detalló el sistema de corrupción que funcionaba en la agencia, lo que coincide con lo que se le escucha decir a Spagnuolo en una serie de audios filtrados donde dice que en el organismo bajo su mando funcionaba su sistema de coimas que terminaba en manos de la hermana del jefe de Estado, Karina Milei. Respecto a esos audios, el abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, dijo este miércoles que hubo una pericia que determinó que fueron intervenidos por Inteligencia Artificial. Pero según pudo constatar este medio no hubo ningún peritaje oficial en la causa sobre esos audios. El Destape consultó a D’Alessandro por sus dichos pero al cierre de esta nota no había respondido.

Luego de que el viernes pasado se levantara el secreto de sumario en la causa se conoció que la fiscalía logró precisar cómo funcionaba un sistema de corrupción en la ANDIS. Según señaló el fiscal Picardi, la agencia “fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”. Las droguerías y firmas acusadas eran parte del Programa Incluir Salud de la ANDIS, donde se adquirían los medicamentos e insumos de alto costo (PACBI). Según los audios de Spagnuolo, de allí salía el 3% para Karina Milei.

Según pudo reconstruir la fiscalía, hasta el momento “cuatro empresas fueron las principales receptoras de amplias sumas de dinero de manera indebida” durante el gobierno de Milei. Se trata de: Droguería Profarma S.A, Droguería Génesis S.A., Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A.

En este marco, Picardi sostiene que Spagnuolo, como titular de la ANDIS, “permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero, en un corto plazo y en muchas ocasiones con elevados sobreprecios; en detrimento del erario público y de los principios que guían la administración de recursos estatales. Todo lo cual, lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él”. La fiscalía, por ejemplo, acreditó cómo coordinó el pago de 5 millones de pesos en efectivo con Miguel Ángel Calvete, un multifacético empresario relacionado a laboratorios y acusado de actuar como el jefe de la asociación ilícita que está investigando. El fiscal llegó a pedir la detención de Spagnuolo el 13 de noviembre pasado pero Casanello la rechazó porque consideró que estuvo a derecho durante todo el proceso.

Tras escuchar los cargos en su contra, Spagnuolo eligió no declarar. Siguió la misma estrategia que los dos acusados que fueron indagados antes que él en esta causa:

Pablo Atchabahian, ex integrante de la ANDIS durante el macrismo, al que la fiscalía considera uno de los jefes paraestatales que tuvo la ANDIS. Según la fiscalía fue clave en el esquema desenmascarado y está relacionado al laboratorio Roche. Es el único acusado que Casanello avaló detener en el marco de esta causa. Atchabahian fue apresado y llevado a declarar el viernes a Comodoro Py. Como lo haría Spagnuolo, prefirió el silencio. En la actualidad está con prisión domiciliaria y su defensa, a cargo del abogado Mariano Fraguerio Frías, ya pidió que le concedan la libertad.



Miguel Ángel Calvete, a quien la fiscalía sindica como el "el jefe de una asociación ilícita" que funcionó en la ANDIS. Calvete está detenido en el marco de otra causa por facilitar la prostitución y fue trasladado al juzgado de Casanello a declarar este martes. Su reclusión se decidió luego de que en el caso ANDIS le allanaran los domicilios. Calvete, que es clave en todo el entramado de corrupción desbaratado por la Justicia y tiene contactos de los más diversos con el mundo político y empresarial, también eligió el silencio. Está vinculado a "múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos PACBI, en particular a INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A", señaló el fiscal en su dictamen acusatorio. "Tenía vinculaciones e influencia directa con Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la ANDIS y con quienes se reunía en su propia casa y en bares de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", añadió el fiscal. También tenía operadores en la agencia. "Logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos", señaló Picardi y agregó que actuaba como "conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud". Y "fue uno de los encargados de gestionar numerosos pagos indebidos a diversos/as funcionarios/as de ANDIS". Su hija Ornella Calvete fue Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación desde el 1° de septiembre de 2024 hasta este miércoles, cuando fue desafectada en medio de este escándalo. En la casa de Ornella, que también es investigada en esta causa, "se secuestraron cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas" en un operativo del 9 de octubre de este año.

En la indagatoria en la que Calvete guardó silencio se le endilgó “en calidad de persona ajena a la ANDIS y como empresario especialmente vinculado con las firmas INDECOMM S.R.L. (en calidad de socio gerente y accionista mayoritario), PROFARMA S.A. y PROFUSIÓN S.R.L., como así a otras firmas vinculadas al sector de prestaciones PACBI, haber dado órdenes directas a funcionarios de ANDIS para que incidieran en las decisiones sobre las contrataciones del programa e incluso para intervenir en la administración de los recursos dinerarios de la agencia, todo lo cual fue realizado a los fines de obtener beneficios económicos para sí y para las empresas vinculadas al declarante. Además, el declarante se encargó de ofrecer y entregar dádivas a funcionarios públicos como contraprestación a que le garantizaran pagos permanentes desde la ANDIS y hacia sus empresas”.

La fiscalía también investiga si Calvete blanqueó el dinero “negro” obtenido de la ANDIS a través de Sergio Mastropietro, vinculado a la firma Baires Fly. Mastropietro, quien es cercano a Calvete, es un ex socio de Federico “Fred” Machado, el argentino extraditado a los Estados Unidos acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos, vinculado al diputado libertario José Luis Espert. Se ordenaron allanamientos en contra de Mastropietro y algunas de sus empresas. Hay registros de visitas de Mastropietro y Calvete a la casa de Spagnuolo.

Las indagatorias que siguen

La ronda de indagatorias del Coimagate continuará este jueves y se extenderá hasta diciembre. Luego, el juez Casanello deberá resolver la situación procesal de los imputados, es decir, si les dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito. En lo inmediato están programadas al menos 12 citaciones más. Se trata de los siguientes acusados, todos involucrados en esta gran trama de corrupción que funcionó en la ANDIS durante la presidencia de Milei:

1) Daniel Garbellini. Estuvo a cargo de la dirección Incluir Salud hasta el 21 de agosto pasado. Fue eyectado cuando estalló el escándalo. Fue citado para este jueves a las 13. Es otro de los actores claves de este proceso. De acuerdo a la acusación fiscal “recibía órdenes y las ejecutaba -o hacía ejecutar a través de los empleados del organismo bajo su dependencia- sobre el direccionamiento de compulsas de precios y sobreprecios, a cambio de beneficios económicos indebidos”. Desde su cargo “permitió que personas ajenas a la estructura formal de la ANDIS, esto es, sin cargo ni designación administrativa alguna, tomaran decisiones vinculadas con la gestión” y “accedieran a información privilegiada del sistema de compulsas de precios y pagos; e, incluso operaran el sistema de compras de medicamentos y prestaciones SIIPFIS desde el exterior del organismo, todo ello a cambio de retribuciones económicas indebidas”. Para Picardi, tanto Spagnuolo como Garbellini “garantizaron que la ANDIS funcionara como una agencia al servicio del interés privado”. El fiscal había pedido su detención. El juez consideró que estuvo a derecho y también la rechazó.

2) Eduardo “Pino” González. Está acusado de ser el articulador “entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos PACBI y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción”. Estaba relacionado a Calvete. Había sido designado a partir del 12 de junio de 2025 como titular de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS pero en los hechos “operaba desde antes en el organismo”. Según Picardi “recibió, en el marco de sus funciones, divisas de manera indebida”. Será indagado el 28 de noviembre a las 12.

3) Lorena Di Giorno es otra de las sindicadas como articuladora “entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos PACBI y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción”. También estaba relacionada a Calvete y al igual que González será indagada el 28 de noviembre. Según la fiscalía “era funcionaria pública de ANDIS; respondía a Miguel Angél Calvete y además, recibía dinero de las empresas vinculadas a él. Esto es, desplegó acciones en claro incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública de la ANDIS”.

4) Roger Grant fue hasta esta semana “Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS en el período investigado” y “fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini”. De acuerdo a la fiscalía “sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían ‘podido’ cotizar”. Fue citado a indagatoria para el 1 de diciembre a las 13.

5) Luciana Ferrari. Ex empleada de la ANDIS durante la gestión Atchabahian. Según Picardi, en la actualidad trabaja en el laboratorio Roche pero “era una operadora externa, puesto que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian y de Daniel Maria Garbellini, dentro de la agencia”. Llegó a contar con “un usuario del sistema SIIPFIS” provisto por Garbellini “para el desempeño de sus tareas e intercambiaba información y diálogos relativos a la gestión con él” a pesar de no ser parte oficial de la agencia y trabajar para uno de los laboratorios más importantes del país. Recibía “ayudas” por su “colaboración”. Fue citada a indagatoria para el 2 de diciembre a las 11.

6) Federico Santich. Es gerente y accionista de Profusión S.R.L, una de las firmas investigadas. Fue citado a indagatoria para el 2 de diciembre a las 12.

7) Guadalupe Muñoz. Es pareja de Miguel Ángel Calvete, sindicado como el jefe de la asociación ilícita. Según la fiscalía fue era la encargada de determinados pagos. Entre otras cosas, la fiscalía la apuntó por “conseguir gran cantidad de dinero en efectivo para Diego Orlando Spagnuolo”. Fue citada a indagatoria para el 3 de diciembre a las 12.

8) Patricio Rama. Es un “ex empleado del Ministerio de Desarrollo Social (actual Ministerio de Capital Humano)” y está “vinculado a Pablo Atchabahian, a Miguel Ángel Calvete y a las droguerías Génesis S.A. y New Farma S.A”. Las dos mentadas droguerías fueron beneficiadas por el sistema de corrupción que funcionaba en ANDIS. Será indagado el 4 de diciembre.

9) Ruth Lozano. Según la fiscalía, es socia de Calvete en INDECOMM S.R.L, empresa relacionada con la provisión de insumos y medicamentos. También es directiva y Presidenta de la Droguería Profarma S.A; “de la que también es accionista mayoritaria junto con la empresa Profusión S.R.L”. Fue convocada a indagatoria para el 4 de diciembre a las 11.

10) Andrés Arnaudo es “Presidente de la Droguería Genesis S.A” una de las más beneficiadas por el sistema de corrupción que funcionaba en ANDIS. Será indagado el 5 de diciembre a las 10.

11) Silvana Escudero “es la Presidenta de New Farma S.A. y, hasta septiembre de 2024, ocupó el cargo de Presidenta de Droguería Floresta S.A”, dos de las firmas que más se favorecieron con el sistema de corrupción de la ANDIS, de acuerdo al fiscal. Es pareja de Alejandro Fuentes Acosta. Será indagada el 5 de diciembre a las 11.

12) Alejandro Fuentes Acosta es el Presidente de Droguería Floresta S.A., una de las cuatro que más se beneficiaron con el esquema espurio de ANDIS. Es pareja de Escudero. Será indagado el 5 de diciembre a las 12.

A este grupo de personas se suman otros 8 acusados que aún no fueron convocados a indagatoria. Pero que podrían ser llamados en cualquier momento. A juzgar por las pruebas recolectadas, este caso recién comienza. En este grupo se encuentran, por ejemplo, el exsocio de Fred Machado, Sergio Mastropietro, dueño de Baires Fly; Alan Pocoví; y Sebastián Nuner Uner. A los dos primeros se los investiga por ser quienes habrían blanqueado el dinero obtenido de forma ilegal de la ANDIS. El tercero es director de la droguería Suizo Argentina, también involucrada en toda esta “enorme trama de corrupción”.