Tensión en el inicio de clases en CABA: Larreta inauguró el ciclo lectivo y los docentes movilizan

El jefe de Gobierno porteño participó del primer día del ciclo lectivo 2022 mientras docentes hacen paro y se movilizarán este mediodía a la jefatura de Gobierno para exigir recomposición salarial.

En medio de una fuerte tensión, este lunes 21 de febrero comenzó el ciclo lectivo 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pretende que este año haya 192 días de clases. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta inauguró el inicio de clases en una escuela de Pompeya mientras que un gremio docente paró en toda la Ciudad y movilizará este mediodía a la jefatura de Gobierno para exigir recomposición salarial.

"Es una emoción enorme. Nos habíamos comprometido que íbamos a empezar las clases unas semanas antes, para no solo cumplir sino superar el objetivo de 180 días de clases. Cada día cuenta. Este año tenemos un calendario de 192 días de clases", lanzó Larreta en su visita a la escuela 21 D.E 5 en el barrio de Nueva Pompeya, en el marco del inicio lectivo 2022 para el Nivel Inicial y Primario. El 2 de marzo comenzarán las clases para el Nivel Secundario.

Sin embargo, el gremio docente Ademys lleva adelante una medida de fuerza este lunes en las escuelas porteñas porque considera que "no están dadas las condiciones" para el comienzo de las clases. “El hecho que el Gobierno no haya hecho oferta alguna obliga a tomar la medida de mañana (por este lunes)”, sostuvieron desde Ademys.

El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, explicó los motivos de la medida de fuerza en el primer día de clases en CABA. “Haremos paro hoy de 24 horas para marcar toda la crudeza que tiene la situación de los docentes”, manifestó en declaraciones a Radio La Red y agregó: “Muchos chicos no pueden iniciar las clases por la falta de vacantes”.

Entre los reclamos de uno de 17 gremios docentes de CABA están: La recomposición salarial con todas las sumas al básico y actualizaciones mensuales según la inflación, además piden que ningún cargo cobre por debajo del nivel inicial; concursos y actos públicos transparentes bajo control de la docencia.

También, reclaman la titularización masiva en educación media, superior y programas socioeducativos; protocolos adecuados a la situación epidemiológica ante la pandemia del Covid-19 y vacunación. Le sigue: aumento del presupuesto para infraestructura y generación de vacantes genuinas con construcción de escuelas; jornada laboral equivalente a un cargo; y regularización de la Obsba (obra social docente).

Por su parte, la secretaria general de la Unión Argentina de Maestros y Profesores (Camyp), Karina Costaguta, aclaró que si bien asistieron este lunes a las aulas, “quien no garantiza clases en los niveles inicial y primaria es gobierno de la ciudad de Buenos Aires a no designar durante el mes de febrero personal para cubrir los cargos docentes necesarios para el dictado de clases y el funcionamiento institucional; no garantizaron vacantes, sobre todo en el nivel inicial; y aún existen escuelas con problemas de infraestructura que tampoco iniciaron este lunes".

Por otra parte, la delegación de Ctera en la ciudad de Buenos Aires, el gremio con mayor representación entre los docentes, se movilizará el próximo jueves a la legislatura porteña para exigir la titularización de todos los docentes interinos.