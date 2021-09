Por una decisión de Piñera, la Fragata Libertad tuvo que suspender actividades en Chile

El buque escuela de la Armada tuvo que frenar actividades por una medida sanitaria restrictiva para la tripulación.

En medio de la tensión con Chile por el avance de ese país sobre los límites argentinos, ahora la Fragata Libertad suspendió las actividades que tenía prevista esta semana en Valparaiso. Esto se debe a que la administración de Sebastián Piñera emitió una orden sanitaria restrictiva para la tripulación.

Esta decisión del Gobierno de Chile despertó las suspicacias en la tripulación porque la restricción apareció en medio de los roces diplomáticos. La agenda del buque escuela de la Armada, entre otras cosas, incluía un almuerzo con autoridades navales de Chile y visitas culturales. Más allá de esto, según comunicó Cancillería, la administración argentina acató la decisión.

Por otro lado, según lo establecido por Chile, la nueva disposición es tan estricta que se determinó nadie bajará ni subirá de la Fragata Libertad hasta el viernes. Ese mismo día, el buque escuela tiene que iniciar una travesía de más de un mes para llegar al puerto peruano El Callao.

Esta situación se dio luego del avance chileno contra límites y territorios argentinos con respecto a la plataforma continental. El primer mandatario chileno, por su parte, buscó fijar límites de su territorio sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Esta decisión, por supuesto, generó la respuesta inmediata de Cancillería y de diversos organismos.

"No hay otra manera de tomar esto que no sea con negociaciones bilaterales o laudo con un tribunal arbitral. No existe una tercer manera, ese es mi trabajo. Lo que les pido a quienes no comparten (esta posición) no es que me aconsejen, porque nosotros ya sabemos que tenemos que negociar; les pido que digan quién tiene razón de los dos", fue lo que dijo Felipe Sola en la presentación que brindó en el Congreso de la Nación.