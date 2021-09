Felipe Solá, sobre la disputa con Chile: "Se resuelve con negociación o laudos"

En el Congreso, el canciller cruzó a Piñera por la apropiación de la plataforma marítima argentina.

El canciller Felipe Solá le respondió al gobierno de Chile, tras la decisión de Sebastián Piñera de fijar límites avanzando sobre la plataforma marítima argentina. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación se reunió esta tarde para abordar la polémica que se abrió con el país vecino.

La respuesta de Felipe Solá a Chile

En las ultimas horas, el Gobierno de Chile anunció su intención de ampliar su plataforma continental más allá de los límites fijados entre ambos países. Frente a esta situación, el canciller Felipe Solá aseguró que "no hay otra manera" de resolver la controversia con Chile por la plataforma marítima "que no sea las de la vía de las negociaciones o laudos": "No existe una tercera manera".

De esta manera, el canciller confirmo que hay posibilidad de resolver el conflicto con acuerdos y conversaciones, pero también está la posibilidad de recurrir a un Tribunal en caso de no llegar a un acuerdo.

Durante su exposición, pidió a todos lo sectores políticos que "fijen posición" y que, además de hacerle llegar recomendaciones, se pronuncien sobre "quien tiene razón" en el litigio suscitado entre la Argentina y Chile después de que el presidente chileno Sebastián Piñera emitiera un decreto con un nuevo límite de la plataforma marítima.

En este encuentro, Solá presentó la postura del Gobierno frente a la decisión de Chile, y los senadores nacionales tienen previsto dar dictamen para algunos de los proyectos presentados tanto por el oficialismo como por la oposición en rechazo a los decretos firmados por el presidente chileno.

En los últimos días, y a pesar del proyecto de declaración presentado por senadores de Juntos por el Cambio, el canciller criticó el llamado al "diálogo" con Chile que realizó la principal coalición opositora. Además, cuestionó el documento emitido por el PRO y dijo que "reniegan" de los derechos de la Argentina, "dejando de lado los intereses de la patria".