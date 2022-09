Atentado a Cristina: el Papa Francisco le expresó su "solidaridad y cercanía" a la vicepresidenta

Por medio un telegrama, el Sumo pontífice se dirigió a Cristina Kirchner y pidió para que prevalezca la armonía social y el respeto de los valores democráticos en la Argentina.

El papa Francisco envió esta mañana un telegrama Cristina Kirchner, en el que expresó su "solidaridad y cercanía en este delicado momento" tras el atentado que sufrió anoche en la puerta de su domicilio. Según supo El Destape, el Sumo Pontífice también se comunicó telefónicamente con la vicepresidenta para expresarle su solidaridad.

"Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento", dice la misiva del papa argentino, a la que accedió Télam, y agrega: "Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión".

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, expresó su "solidaridad" con la Vicepresidenta, ante el atentado que sufrió anoche en la puerta de su domicilio, y pidió que "se preserve la paz y la concordia" en el país.

"El presidente del Episcopado se comunicó con allegados a la Vicepresidenta y le expresó en nombre de la Iglesia su solidaridad ante los hechos ocurridos ayer", indicó la oficina de prensa de la CEA a través de sus redes sociales

Asimismo, se precisó que el titular del Episcopado le comunicó "el compromiso de la oración ferviente para que se preserve la paz y la concordia en nuestro país".

Funcionarios del Ejecutivo, dirigentes de todo el arco político, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales y figuras internacionales repudiaron anoche el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenaron los discursos de odio y reclamaron el urgente esclarecimiento del hecho.

Anoche, frente a su domicilio, un individuo gatilló un arma cargada con cinco balas, que no llegó a dispararse, a centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta y fue detenido tras la intervención de los custodios, mientras que la pistola utilizada en el ataque fue hallada a metros de lugar y retenida para pericias.

El ataque quedó captado en imágenes tomadas por la Televisión Pública en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, mientras el agresor fue detenido por la Policía Federal y puesto a disposición de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la causa por el intento de magnicidio.

La condena internacional al atentado contra Cristina Kirchner

Los líderes y dirigentes políticos de la región condenaron el atentado que sufrió anoche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las inmediaciones de su departamento de Recoleta, epicentro de las manifestaciones que se replicaron en los últimos días para brindarle su apoyo tras el pedido de condena de 12 años formulado por el fiscal Diego Luciani.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, recurrieron rápidamente a las redes sociales para cuestionar el intento de asesinato que vivió la mandataria y brindarle su solidaridad. "Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana", escribió el líder del MAS y agregó: "La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de Argentina la derrotará".

El exmandatario boliviano, en comunicación con la señal argentina IPNoticias: "Lamentablemente la derecha acude a estos atentados a veces acompañados por algunos medios de comunicación", sostuvo y consideró que esta situación se da en el marco de la "pérdida de hegemonía" de Estados Unidos en América Latina.

"Acompañamos al pueblo argentino en estos momentos tan difíciles, no es contra Cristina, es contra el pueblo argentino", dijo Morales.La solidaridad para con la vicepresidenta argentina también llegó de la mano del presidente de Bolivia, Luis Arce: "Desde el Estado Plurinacional de #Bolivia, enviamos todo nuestro apoyo, a ella, su familia, el gobierno y el pueblo argentino", sostuvo y repudió "enfáticamente lo sucedido".

En esa misma línea, Correa se preguntó "¿qué le pasa al mundo?" y cerró su mensaje: "Mi solidaridad absoluta con Cristina". También hizo llegar su acompañamiento el Gran Frente Nacional de Todos, Unión por la Esperanza.

Tampoco faltó el mensaje del expresidente de Brasil y actual favorito para volver al Palacio de Planalto en las próximas elecciones. Aseguró que Cristina es "víctima de un fascista criminal que no sabe respetar las diferencias y la diversidad" y agregó: "Es una mujer que merece el respeto de cualquier demócrata del mundo. Gracias a Dios terminó ilesa".

Quién es el hombre que intentó asesinar a Cristina

El hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, fue identificado como Fernando Andre Montiel Sabag, un joven de 35 años de nacionalidad brasileña que según dijo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández llegó a la Argentina en 1993. Tras su detención, que se dio inmediatamente después del ataque, fue trasladado a una celda en una dependencia de la Policía Federal.

Montiel Sabag apuntó con una pistola Bersa a la cabeza de CFK cuando la vicepresidenta regresaba del Senado a su casa en el barrio porteño de Recoleta, ubicado entre las calles Juncal y Uruguay. Se había mezclado entre la militancia y actuado cuando Cristina firmaba ejemplares de Sinceramente y saludaba a quienes se habían acercado a su domicilio. Tras acercarse a Cristina, le gatilló a centímetros de la cara, tal como muestran los diversos videos que registraron el episodio.

De acuerdo a la información que surge de la investigación, la pistola Bersa tenía 5 municiones en el cargador pero no tenía una bala en la recámara por eso el atacante no pudo cometer el magnicidio. Fuentes a cargo de la pesquisa indicaron que la pistola con la que llevó adelante el ataque era una pistola calibre 32 que en su base posee numeración parcial 250 y es “apta para el disparo”.

Tras el ataque, Montiel Sabag fue inmediatamente reducido por el personal de Seguridad que custodia a la expresidenta. Al fracasar en su intento de asesinar a Cristina, contó el ministro Fernández a El Destape Radio, se le “desprende el arma, que ya está en resguardo de la Policía Científica”. La pistola está siendo peritada. Una versión es que funcionó mal la corredera del arma.

La propia policía fue la que realizó la denuncia del hecho ya que capturó al atacante “in fraganti”. El caso quedó radicado en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado federal Nº 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti. La fiscalía interviniente es la de Carlos Rívolo. Es la dupla que estaba de turno al momento del hecho. Según informaron fuentes de la investigación a El Destape, hasta la medianoche el detenido no había declarado y se esperaba que lo hiciera este viernes.

Montiel Sabag nació en 1987 y según indicó Aníbal Fernández, la última vez que ingresó al país fue en 2018, vía Uruguay. Tenía antecedentes en la Argentina. Había sido apresado el 17 de marzo del 2021 por personal de la Policía de la Ciudad. “Estuvo detenido el año pasado por uso de arma impropia”, precisó el ministro de Seguridad. De acuerdo a Interpol no surgieron antecedentes en Brasil.

Una de las líneas investigativas apunta a un tatuaje que tiene Montiel Sabag en el codo que sería el “sol negro”, un símbolo ligado al misticismo nazi. No obstante, este punto aún no se tienen constatado. “La superintendencia de investigaciones está con el tema”, precisó Aníbal Fernández a El Destape Radio. También señaló a la medianoche de este jueves que no se habían producido aun allanamientos.

Según pudo constatar este medio, el atacante tiene domicilio fiscal en la calle Terrada al 2300, en la Capital Federal, y de acuerdo a los registros comerciales está inscripto como dedicado al "servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”.

Una serie de videos que circularon por la red social Twitter muestran a quien sería Montiel Sabag siendo entrevistado al menos en dos ocasiones diferentes por Crónica TV, en donde se lo escucha con un claro discurso de odio hacia el Frente de Todos, en sintonía con el que se manifiestan algunos sectores de la oposición.