Preocupación en la Agencia Territorial de Catamarca: 40 trabajadores en alerta por posibles despidos

El gobierno de Javier Milei impulsa un ajuste estructural que incluye el desmantelamiento y cierre de varias Agencias Territoriales de Trabajo y dependencias del INTA en diversas provincias. Esta política impacta de lleno en Catamarca y encendió la alarma entre los trabajadores localesl, quienes advierten por posibles despidos y el debilitamiento de la atención presencial.

El conflicto alcanza a 38 empleados de la agencia, número que asciende a 40 si se incluye al personal de mantenimiento. Reynoso advirtió que el paso al teletrabajo no es viable para las tareas que realizan. “Yo no puedo ir a atender gente desde mi hogar”, aseguró, al remarcar que la atención requiere presencialidad.

Trabajadores advierten que la decisión nacional de eliminar alquileres impacta en la sede local. La situación fue expuesta por Alejandra Reynoso, empleada de la dependencia provincial, quien explicó que la medida implica el cierre de oficinas alquiladas y la migración hacia esquemas de teletrabajo. “Este proceso se basa en esa decisión política de alquileres ceros”, señaló y detalló que en la provincia la sede funciona en un edificio cuyo pago está frenado desde noviembre del año pasado.

La consecuencia inmediata es la incertidumbre sobre la continuidad del espacio físico. Según indicó Reynoso a Mensajes en la Radio, programa emitido por Radio El Esquiú 95.3, los propietarios del inmueble ya esperan su desocupación, mientras desde Nación se replantea la reubicación de las dependencias. Sin embargo, esa alternativa presenta dificultades en territorio catamarqueño, donde organismos como Anses también funcionan en edificios alquilados.

La Agencia Territorial cumple funciones vinculadas a políticas de empleo, inspecciones laborales y acompañamiento a trabajadores desempleados. En ese sentido, la dirigente planteó que la pérdida del espacio físico implicaría también una reducción en la capacidad de intervención estatal en un contexto de caída del empleo.

Ante este escenario, los trabajadores presentaron una nota al gobernador Raúl Jalil solicitando su intervención para conseguir un espacio alternativo en la provincia. La preocupación se profundiza porque el proceso no es aislado: según explicó, son ocho agencias en el país las alcanzadas en esta etapa, lo que podría afectar a cerca de 300 trabajadores.

Motosierra en el Servicio Metereológico Nacional: alerta en Catamarca por los despidos de Milei

Luego de que el director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Antonio José Mauad, anunciara el despido de 240 trabajadores, las alarmas se encendieron en la estación ubicada en el aeropuerto de Catamarca, donde seis empleados cumplen funciones como observadores.

A partir del 10 de abril, el gobierno de Milei va a cerrar al menos 40 estaciones, esas que toman datos las 24 horas para poder prever datos climáticos y activar sistemas de alertas tempranas. Los trabajadores anunciaron un paro total y se declararon "en estado de alerta" contra la medida que dejará a la deriva a cientos de familias.

Las estaciones se ocupan de observar y tomar datos continuamente. Su reducción puede afectar la certeza de todos los datos disponibles en las zonas en cuestión en temperatura, humedad y presión. José Montivero, trabajador del organismo en la provincia que conduce Jalil, señaló que la situación no es nueva y se inscribe en una política de ajuste que ya tuvo impacto años anteriores. “Está pasando lo mismo que el 2024, que se redujo los trabajadores a un 20%”, señaló.

El SMN cumple un rol central como proveedor exclusivo de información aeronáutica en el país, una función clave para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Sin reportes meteorológicos actualizados en tiempo real, cada despegue y aterrizaje quedaría expuesto a condiciones imprevisibles, lo que sumiría la actividad en una verdadera incertidumbre climática.

En Catamarca, la preocupación de varias familias es una realidad. Montivero advirtió que los seis observadores que integran la planta local podrían verse alcanzados por la medida: “Está ese riesgo”, afirmó Montivero en declaraciones para Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), al ser consultado sobre la posibilidad de que todo el equipo quede sin trabajo en una contexto económico crítico.

La eventual reducción también abre interrogantes sobre la continuidad del servicio en la provincia. El trabajador explicó que las tareas que realizan requieren presencia física en la estación y no pueden trasladarse a esquemas virtuales. “Nosotros necesitamos estar en la estación meteorológica. No puede hacerse de manera virtual”, sostuvo.