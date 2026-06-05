Las 10 canciones más importantes de la carrera del Indio Solari.

Hablar de Carlos "Indio" Solari es hablar de una de las obras más influyentes de la música argentina. Ya sea al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o en su etapa solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el cantante construyó un repertorio que marcó a varias generaciones de argentinos.

Elegir apenas diez canciones dentro de una producción tan extensa es una tarea difícil. Sin embargo, hay composiciones que por su impacto cultural, popularidad y relevancia artística se transformaron en verdaderos hitos de la historia del rock nacional.

Las 10 canciones más importantes de la carrera del Indio Solari

1. Ji Ji Ji

Probablemente la canción más emblemática de Los Redondos. Publicada en Oktubre (1986), su tramo final dio origen al legendario "pogo más grande del mundo", una imagen inseparable de la cultura ricotera.

2. Juguetes Perdidos

Incluida en Luzbelito (1996), se convirtió en uno de los himnos más emotivos de la banda. Su letra sobre la resistencia y la identidad sigue siendo una de las más celebradas por los fanáticos.

3. Un ángel para tu soledad

Lanzada en Lobo Suelto, Cordero Atado (1993), es una de las canciones más populares de Los Redondos y una de las más coreadas en cada recital.

4. La bestia pop

Otro clásico absoluto del repertorio ricotero. Su riff inicial y su estribillo la transformaron en una pieza fundamental del rock argentino de los años ochenta.

5. Preso en mi ciudad

Una radiografía oscura y poética de la vida urbana. Con el paso del tiempo se convirtió en una de las canciones más influyentes de la banda.

6. Todo un palo

Parte del álbum Un baión para el ojo idiota (1988), es una de las composiciones que mejor representa la potencia lírica y musical de Los Redondos.

7. Flight 956

Ya en su etapa solista, el Indio encontró un nuevo clásico con esta canción incluida en Porco Rex (2007). Rápidamente pasó a integrar el núcleo de temas imprescindibles de sus shows.

8. Pabellón Séptimo (Relato de Horacio)

Basada en el trágico incendio ocurrido en la cárcel de Devoto en 1978, es una de las letras más comprometidas y conmovedoras de toda su carrera.

9. El tesoro de los inocentes

Tema que da nombre a su primer disco solista de 2004. Marcó el comienzo de una nueva etapa artística y demostró que el fenómeno del Indio podía sobrevivir más allá de Los Redondos.

10. Yo caníbal

Una de las canciones más reconocidas de Último Bondi a Finisterre (1998). Su sonido innovador y su letra enigmática la transformaron en un clásico inmediato.

Un legado imposible de resumir

La obra del Indio Solari excede cualquier ranking. Canciones como Mariposa Pontiac, Nuestro amo juega al esclavo, Rock para los dientes, Etiqueta Negra, Queso Ruso, Motorpsico o Susanita también podrían integrar una lista de imprescindibles.

Lo cierto es que pocas veces un compositor logró construir un cancionero tan amplio, influyente y vigente. Décadas después de su publicación, sus canciones siguen sonando en estadios, reuniones de amigos, radios y plataformas digitales, confirmando que el legado del Indio Solari ocupa un lugar único dentro de la historia de la música argentina.