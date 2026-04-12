El ajuste de Jalil sobre los trabajadores no para: el agua aumenta casi un 50% en Catamarca

El gobernador Raúl Jalil no solo le brinda al gobierno de Javier Milei los votos de sus legisladores para sancionar polémicas leyes, sino que también realiza una copia de su modelo de ajuste en la provincia de Catamarca. En este marco, el Ministerio de Desarrollo Productivo confirmó que el servicio de agua aumentará un 48,6% en dos partes a partir del tercer bimestre del año.

La cartera que conduce Leonardo Zeballos publicó el nuevo cuadro tarifario de Aguas de Catamarca SAPEM que impacta de lleno en el bolsillo de los catamarqueños. Según detalló, el aumento inmediato que se aplicará será del 24% sobre las tarifas vigentes hasta hoy.

Mientras que a partir del cuarto bimestre (julio-agosto) la suba será del 19,9% sobre las tarifas vigentes al tercer bimestre de 2026. Es decir, cada aumento se aplicará sobre la tarifa vigente al momento, de forma tal que al acumular los incrementos se llegara a casi el 50% final.

La empresa había solicitado una suba del 62,8%. De acuerdo a lo informado por El Ancasti, la diferencia entre lo que pidió la compañía y lo que finalmente se autorizó responde a un análisis alternativo realizado por el Ministerio en el que, entre otros puntos, se contempló que la incidencia de los costos de energía eléctrica debía ser “cero”.

La razón expuesta es que esos costos son asumidos por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, por lo que no correspondía trasladarlos al cuadro tarifario del usuario.

Otro golpe de Jalil al bolsillo de los trabajadores: aplicó un aumento del 27% en las tarifas de luz

En marzo pasado, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Catamarca aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico y autorizó un incremento del 27,83% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente provincial de la tarifa que remunera el servicio de distribución de energía.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N° 99, que habilita a Energía de Catamarca SAPEM a aplicar los nuevos valores. El ajuste corresponde al período marzo-abril de 2026 y entrará en vigencia tras su publicación oficial.

El nuevo esquema tarifario se enmarca en un contexto de encarecimiento sostenido del servicio eléctrico, con efectos directos sobre distintos sectores. Los principales grupos alcanzados son hogares, comercios y pequeños usuarios.

Este golpe al bolsillo de los catamarqueños se produce tras la realización de una audiencia pública previa a su aprobación. Durante esa instancia, se registraron cuestionamientos por parte de distintos actores. Las objeciones se centraron en el impacto del aumento sobre la economía familiar, el comercio y la actividad económica. Pese a estos planteos, la cartera de Desarrollo Productivo resolvió avanzar con el esquema tarifario solicitado por la empresa distribuidora.

Según detalló el medio Inforama, el impacto resulta mayor en regiones donde el consumo energético suele ser más elevado debido a las condiciones climáticas, especialmente en departamentos del interior como Belén, Tinogasta, Pomán, Santa María y Fiambalá, donde la electricidad se utiliza tanto para refrigeración en verano como para calefacción durante el invierno.