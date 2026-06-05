Triunfo histórico en el tenis: Zeballos y Granollers van por el bicampeonato en Roland Garros

Histórico en el tenis: Zeballos y Granollers pasaron a la final de Roland Garros

Este viernes 5 de junio, Horacio Zeballos dio un nuevo paso gigante en su carrera en el tenis y fue junto a Marcel Granollers en el dobles de Roland Garros. El argentino que hace dupla con el español se metieron en la gran final del torneo en Francia por segundo año consecutivo después de haber levantado el trofeo en 2025. Ambos dejaron en el camino a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori ganándoles por 7-6 (4) y 6-4 para avanzar al duelo decisivo.

Zeballos a una nueva final de Roland Garros con Granollers

Este sábado 6 de junio, no antes de las 6 de la mañana de nuestro país, la dupla que el "Cebolla" conforma con el español se verá las caras con el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara, a quienes ya le ganaron en dos oportunidades en polvo de ladrillo. De esta manera, buscarán volver a ser campeones como lo fueron hace un año atrás cuando se impusieron contra Joe Salisbury y Neal Skupski. Esta vez, será ante rivales que ya conocen y con los que se han medido en otros certámenes internacionales de importancia como el Abierto de Francia. El marplatense se destaca en la especialidad por parejas, ya que actualmente es el número 2 del mundo en el ranking de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), pero llegó a ser el 1.

Cuándo es la final de dobles de Roland Garros: a qué hora juega Horacio Zeballos y cómo ver el partido online

El duelo entre las duplas Horacio Zeballos - Marcel Granollers y Henry Patten - Harri Heliovaara tendrá lugar este sábado 6 de junio no antes de las 6 de la mañana. La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN y de su plataforma de streaming Disney+ que ofrecen cobertura completa del torneo para América Latina.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers van nuevamente por Roland Garros como en 2025

El camino de Zeballos y Granollers a la final de Roland Garros 2026

Primera Ronda

Márton Fucsovics (Hungría) y Marcos Giron (Estados Unidos).

Resultado: Victoria por 6-3 y 6-2.

Segunda Ronda

Rivales: Vasil Kirkov (Estados Unidos) y Bart Stevens (Países Bajos).

Vasil Kirkov (Estados Unidos) y Bart Stevens (Países Bajos). Resultado: Victoria por 6-3 y 6-4.

Octavos de Final

Rivales: Alexander Erler y Lucas Miedler (Austria, preclasificados N° 14).

Alexander Erler y Lucas Miedler (Austria, preclasificados N° 14). Resultado: Victoria por 6-4, 1-1 y abandono.

Cuartos de Final

Rivales: Hugo Nys (Mónaco) y Édouard Roger-Vasselin (Francia, preclasificados N° 10).

Hugo Nys (Mónaco) y Édouard Roger-Vasselin (Francia, preclasificados N° 10). Resultado: Victoria por 6-3 y 6-4.

Semifinal

Rivales : Simone Bolelli y Andrea Vavassori (Italia)

: Simone Bolelli y Andrea Vavassori (Italia) Resultado: 7-6 (4) y 6-4.

Final

Rivales: Henry Patten (Gran Bretaña) - Harri Heliovaara (Finlandia).

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